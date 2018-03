Schwiegersohn-Suche löst Lachsalven aus

Hamberg: Theatergruppe führte das Stück "Wo gehobelt wird, da fallen Späne" von Toni Lauerer auf - vor 1 Stunde

BREITENBRUNN/HAMBERG - Die Theatergruppe Vogelfrei in Hamberg und die lustige bayerische Komödie "Wo gehobelt wird da fallen Späne" von Toni Lauerer passten sehr gut zusammen. Das zeigten vier unterhaltsame Theaterabende mit tollen Schauspielern und einem begeisterten Publikum.

Die Theatergruppe Vogelfrei im Breitenbrunner Dorf Hamberg begeisterte ein großes Publikum mit dem Stück „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ von Toni Lauerer. © Foto: Werner Sturm



Seit 24 Jahren bauen die Hobbymimen der Theatergruppe Vogelfrei in dem Breitenbrunner Dorf Hamberg in der Fastenzeit ihre Bühne auf. Bei vier Vorstellungen an zwei Wochenenden werden mit viel Herzblut lustige, aber auch zum Nachdenken anregende Theaterstücke aufgeführt – das war heuer nicht anders.

Zum ersten Mal stand ein Stück von Toni Lauerer auf dem Spielplan. "Wo gehobelt wird, da fallen Späne". Dabei kamen die Theaterfreunde streckenweise nicht aus dem Lachen heraus. Das Stück spielt in der guten Stube von Schreinermeister Ludwig Schreiner und dessen Eheweib Rosa. Einfach köstlich, wie Michael Daum und Bettina Pretzl diese Rollen ausfüllen. Der Schreinermeister ist mächtig stolz auf Eva, seine hübsche und gescheite Tochter – glänzend gespielt von Ramona Söllner. Deshalb hat er sie auch extra in die Großstadt zum Studieren geschickt, damit sie dort einen adäquaten Ehemann findet. Ein "Schwiegerdoktor", Jurist oder zumindest ein Unternehmersohn sollte es schon sein.

Sohn Andi (Maximilian Daum) hingegen soll einmal den väterlichen Betrieb übernehmen. Doch der Sohn hat sich heimlich zum Abendstudium angemeldet und sich in die hübsche Petra (Lena Rackl) verliebt. Tochter Eva hat ein Auge auf Hansi (Dominik Höß) geworfen, der, obwohl Schreiner, so gar nicht Papas Idealbild entspricht. Aber Eva hat eine geniale Idee: Sie lässt drei Schein-Kandidaten auftreten, die Schreiner die Lust auf einen akademischen Schwiegersohn von Grund auf vermiesen . . .

Der Erlös aus den Theaterabenden wird wieder für einen guten Zweck gespendet.

nas