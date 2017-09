SCO hat Unterstützung für ehrenamtliche Sportler

Luisa Jaksche absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr beim SC Oberölsbach - vor 47 Minuten

BERG/UNTERÖLSBACH - Luisa Jaksche ist die Neue für die Jugendarbeit des SC Oberölsbach: Zum ersten Mal stellt der Verein eine Bewerberin für ein Freiwilliges Soziales Jahr ein. Die 18-Jährige soll ab sofort die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen im Verein unterstützen.

Von links: 2. Vorsitzender Karl Federer, FSJlerin Luisa Jaksche, 1. Vorsitzender Christian Lehmeyer und 3. Vorsitzender Robert Himmler. © Foto: Jaiko



Das Hauptaugenmerk liegt dabei insbesondere auf der Jugendarbeit. Um perfekt auf die Aufgaben vorbereitet zu sein, absolviert sie in der Sportschule Oberhaching einen dreiwöchigen Übungsleiterkurs.

Nach dieser Zeit wird sie nicht nur im Verein, sondern auch in der Schwarzachtalschule in Berg zum Einsatz kommen: Sie wird unter anderem in der Ganztagsbetreuung mithelfen und Sportstunden gestalten. Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit mit dem Kindergarten in Unterölsbach geplant.

Zusätzliche Sportstunde

Hier dürfen sich die Kinder auf eine zusätzliche wöchentliche Sportstunde freuen, die in der Halle des SC Oberölsbach abgehalten und von einer Erzieherin begleitet werden wird. Auch bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem jährlich stattfindenden Fußballcamp in den Pfingstferien, möchte der Sportverein Luisa Jaksche einbinden.

Sie ist sportbegeistert, kommt aus Wolfstein und hat gerade an der Maximilian-Kolbe-Schule in Neumarkt ihr Abitur gemacht. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) möchte die 18-Jährige auch dafür nutzen, sich über ihren weiteren beruflichen Werdegang klar zu werden: Am liebsten würde sie ein Studium im Bereich Sport oder Psychologie beginnen, aber auch eine Ausbildung bei der Polizei käme für die Abiturientin in Frage.

Die Erfahrungen, die sie im kommenden Jahr sammeln wird, können ihr sicherlich bei der Berufswahl helfen. Der SC Oberölsbach selbst verspricht sich von seiner FSJlerin vor allem viele neue Ideen für die Jugendarbeit im Verein sowie neue Impulse für den neuen Fitnessbereich, der Ende dieses Jahres eröffnen soll.

Zudem hat der Verein die Hoffnung, auf diese Weise eine gut ausgebildete Übungsleiterin auch über ihre Zeit als FSJlerin hinaus zu halten.

