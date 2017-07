SCO Power Fit ist bayerischer Meister

BERG/UNTERÖLSBACH - Anmelden, teilnehmen, siegen, um dann als bayerischer Mannschaftsmeister wieder zurück in die Heimat zu fahren. Für die Bankdrücker des SC Oberölsbach ist das scheinbar der ganz normale Ablauf, über den sich die Athleten wie Betreuer immer wieder aufs Neue freuen.

Das erfolgreiche SCO-Quartett mit Josef Seitz, Mark Boronkai, Willi Gottschalk und Albert Geitner holte sich in Frauenau souverän den bayerischen Meistertitel im Bankdrücken. © Foto: Fügl



Auch diesmal wieder, beim offiziellen Wettbewerb der bayerischen Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken, die diesmal in Frauenau durchgeführt wurde. Vier Mann vertraten die Farben von SC Oberölsbach Power Fit. Und alle leisteten hervorragende Wettkämpfe mit sehr guten Ergebnissen.

Bester Mann war der sportliche Leiter Josef Seitz. Bei knapp 100 kg Körpergewicht stieg er mit guten 180 kg in den Wettkampf ein. Für die zweite Runde ließ er 185 kg auflegen und gut gekämpft war diese Last ebenso wenig ein Hindernis, brachte diese in die Wertung und bescherte seinen Vereinskollegen wertvolle Punkte.

Einzig der dritte Versuch wollte nicht mehr funktionieren. Für seine gedrückten 185 kg wurde Seitz mit 113 Punkte in der Gesamtwertung belohnt.

Souveräne 170 Kilo

Dicht hinter ihm platzierte sich Mark Boronkai in der Mannschaft. Zu Beginn stieg er mit sicheren 155 kg in die Wettkampfrunde ein, danach folgten souverän gedrückte 162,5 kg. Im letzten Versuch waren 170 kg gefordert. Auch diese Last bereitete keine Probleme. Später stellte er fest: Hier wäre noch für das eine Kilo mehr gegangen.

Für seine Mannschaft konnte Boronkai gute 111 Punkte beisteuern. Dritter Mitstreiter im Kreis war Willi Gottschalk, der aus gutem Grunde nach nur kurzer Vorbereitungszeit und "leichten" 72,7 kg Körpergewicht in den Wettkampf einstieg. Und dieser gestaltete sich mit 120 kg mehr als locker. In der zweiten Runde waren 125 kg gefordert, auch diese gingen noch leicht von der Hand.

Der letzte Versuch sollte mit einer persönlichen Bestleistung belohnt werden, die Hantel wurde deshalb mit 132,5 kg beladen. Auch dies ging gut, mit den letzten Kraftreserven wurde das Gewicht zur Hochstrecke gebracht.

Einzig das Kampfgericht fand den Stil des Athleten nicht perfekt. Die Bewertung: "Dessen Füße waren vom Boden abgehoben, somit wurde unzulässig die Wettkampfposition geändert." Willi Gottschalk konnte immerhin 91 Punkte für sein Team erkämpfen.

In der Ruhe lag die Kraft

Der Schlusspunkt wurde von Albert Geitner gesetzt, der in gewohnter Manier und mit notwendiger Ruhe seine Versuche zur Wertung brachte.

115 kg waren zum Wettkampfeinstieg richtig angelegt, anschließend folgten weiter lockere 122,5 kg. Im dritten und letzten Versuch wagte man eine Steigerung um fünf kg auf eine Gesamtschwere von 127,5 Kilogramm.

Es kam, wie man es hätte erwarten können: Auch diese Last konnte der SCOler kämpferisch in die Wertung bringen und so das Mannschaftskonto des SCO-Teams um weitere 82 Punkte aufstocken.

Mit insgesamt 398 Relativpunkten konnten die SCO-Männer in der Altersklasse II souverän den bayerischen Mannschaftsmeistertitel erkämpfen.

