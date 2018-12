SCO-Ringer wollen Halle zum Beben bringen

Oberliga: Letzter Kampf gegen ASV Hof — Vizeweltmeister Török wieder dabei — Spannung in der Landesliga - vor 1 Stunde

BERG/UNTERÖLSBACH - Zum Abschluss der diesjährigen Ringersaison bietet der SC Oberölsbach am morgigen Samstag noch einmal das volle Programm: Mit drei Heimkämpfen, Oberliga (19.30 Uhr), Landesliga (18.15 Uhr) und Schüler-Bezirksliga (17 Uhr) verabschieden sich die Ölsbacher von ihren zahlreichen Fans. Der Gegner ist jeweils der ASV Hof.

Zum letzten Mal in diesem Jahr gehen Fanderl & friends am Samstagabend auf die Matte. © Foto: André De Geare



"Zum Saisonabschluss muss die Halle noch einmal beben, das sind wir unseren Fans schuldig", fordert Vize-Abteilungsleiter Jörg Geitner. Nach seinem Gewinn der WM-Silbermedaille wird Zsolt Török zum ersten Mal in der Rückrunde für den SCO antreten.

Der ASV Hof, in den vergangenen Jahren Erstbundesligist, zählt zu den erfolgreichsten nordbayerischen Ringervereinen. Mit den international erfolgreichen Ramzin Asizir (jetzt bei Wacker Burghausen), Dominik Zeh und den Brüdern Akbulut hatten die Oberfranken zahlreiche deutsche Spitzenathleten in ihren Reihen. Mit Anthony Sanders steht der amtierende deutsche Juniorenmeister und Fünfte der Junioren-WM in den Reihen des ASV. Auch wird es zum Duell von Kai Schramm (Hof), ehemaliger deutscher Juniorenmeister, gegen den amtierenden U23-Vizeweltmeister Török (SCO) kommen.

Mit dem ehemaligen Rehauer Kastner haben die Gäste einen "guten" Bekannten in ihren Reihen. Er würde auf Petr Novak, das zweite internationale Ölsbacher Aushängeschild, treffen. Der Hofer Max Osterhoff, deutscher B-Jugendmeister 2018, sollte sich im Weltergewicht mit Marco Dürmeier messen.

Spannung ist in der Landesligabegegnung zwischen den beiden Reserven angesagt. Hier haben beide Staffeln jeweils 5:17 Punkte auf dem Konto. Dank des besseren Einzelpunktverhältnisses steht Hof auf Rang fünf, der SCO auf dem sechsten Platz. Mannschaftskapitän Mathias Geitner will sich mit einem Sieg unbedingt vor die Gäste schieben.

Eine überaus erfolgreiche Saison bestreitet auch die Nachwuchsstaffel des SC Oberölsbach, die mit der Vizemeisterschaft die Saison in der Bezirksliga Mittel-Oberfranken abschließen wird. Tabellenführer Burgebrach ist bereits Meister. Die vom Trainerteam Gregor/Dobrev betreute Truppe will sich aber vor heimischem Publikum noch einmal von der besten Seite zeigen.

hmai