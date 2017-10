SCO-Ringer zwingen Favorit in die Knie

BERG/UNTERÖLSBACH - "Einfach nur genial", so beschreiben Ringerfans, was sich am Samstag in der SCO-Turnhalle abgespielt hat. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung glückte den Bayernligaringern der erhoffte Coup gegen den haushohen Favoriten TSV Berchtesgaden. 300 Ringkampfbegeisterte trommelten und sangen ihre Mannschaft zum 14:9-Sieg.

Der starke Alexander Horst (rot) ließ gegen Alexander Petersen nichts anbrennen und besiegelte den Sieg. Foto: Foto: SCO



Chefcoach Bernhard Rieger hatte dabei nicht nur das richtige Gespür für die Aufstellung, sondern leistete mit seinem eigenen Arbeitssieg gegen einen der starken Berchtesgadener Hillebrand-Brüder noch den wichtigsten Beitrag zum Teamerfolg.

57 kg, Freistil: Gegen Berchtesgadens starken Jugendringer Tobias Küpper hatte Ölsbachs Lukas Leinweber anfangs einen schweren Stand. Nach einem Wurf des TSVlers konnte sich der Hagenhausener zwar aus der gefährlichen Lage befreien, lag nach Runde eins aber mit 0:4 Punkten zurück. Im zweiten Durchgang konnte er den Rückstand zeitweise verkürzen, musste sich aber dennoch mit einer 4:8-Punktniederlage abfinden.

130 kg, griechisch-römisch: In der mit Spannung erwarteten Partie der beiden Spitzenringer, Kevin Mejia und Peter Fodor, merkte man von Beginn an, dass der Berchtesgadener mit der Einstellung auf die Matte ging, kein Risiko eingehen zu wollen. Mejia bearbeitete den starken Ungarn kontinuierlich, kam wegen dessen passiven Ringstils aber nur zu zwei Einserwertungen. Die aber reichten am Ende völlig zum verdienten Punktsieg.

61 kg, gr.: Einen der besten Techniker im TSV-Team hatte Ölsbachs Jugendtrainer Christian Gregor zum Gegner. Mit einer schönen Aktion setzte Gregor sich gleich zu Beginn 2:0 gegen Sebastian Hillebrand in Führung, hätte für diesen Wurf vom Unparteiischen aber auch eine deutlich höhere Wertung erhalten können. Nach Ablauf der vollen Kampfzeit hatte der Oberbayer unterdessen mit 4:5 Punkten die Nase ganz knapp vorne.

98 kg, Freistil: Verletzungsbedingt ließ sich Berchtesgadens Hans Preinfalk kurzerhand per Achselwurf von Patrik Fanderl auf die Schultern legen.

66 kg, Freistil: Einen starken Fight legte Martin Kölbl gegen TSV-Siegringer Lukas Laue an den Tag. Kölbl errang schnell die Führung und hielt diese über eine lange Distanz. Leider hatte der starke Oberbayer aber den längeren Atem und konnte zum Ende der zweiten Runde seinen Rückstand noch in einen 5:9-Punktsieg drehen. Zur Halbzeitpause stand es 5:5.

86 kg, gr.: Hochmotiviert und überlegt ging Serdar Biyikoglu gegen seinen Widersacher Andreas Pfuür zu Werke. Zwar geriet der Ölsbacher nach einer angeordneten Bodenlage und einem Durchdreher des Oberbayern 0:2 in Rückstand, aber wieder einmal bewies Biyikoglu seine Konditionsstärke und wandelte den Fight noch in einen verdienten 5:3-Punktsieg.

71 kg, gr.: Selten erntet ein Ringer derartigen Beifall für seinen Sieg, wie es Ölsbachs Coach Bernhard Rieger zuteil geworden ist. Mit technischen Raffinessen und einer unglaublichen Kondition punktete er gegen den 32 Jahre jüngeren Korbinian Hillebrand fast nach Belieben. Nach sechs Minuten schickte er den Berchtesgadener Leistungsträger mit 10:0 von der Matte.

80 kg, Freistil: Gut verkauft, aber dennoch unterlegen, hatte sich Ölsbachs Thomas Kleesattel gegen den amtierenden bayerischen Meister Andreas Rühle präsentiert. Nach über vier Minuten konnte Kleesattel den 0:17-Abbruchsieg des Gästeringers aber nicht mehr verhindern.

75 kg A, Freistil: In der für ihn ungeliebten Stilart schrammte Jefrin Mejia nur knapp an einem technischen Überlegenheitssieg vorbei. Nach der vollen Kampfzeit holte er gegen Christoph Graßl mit einem 14:0-Punktsieg aber eine weitere wichtige Drei für das Mannschaftskonto.

75 kg B, gr.: Im letzten Fight des Abends erwies sich unterdessen Alexander Horst erneut als unverzichtbare Bank für den SCO. Der starke Ölsbacher ließ gegen TSVler Alexander Petersen nichts anbrennen und holte sich zunächst zwei Einser. Diesen Vorsprung baute er in der zweiten Runde konsequent zum umjubelten 7:2-Punktsieg aus und besiegelte damit den wichtigen Sieg seines Teams.

Der SCO verbessert sich damit auf den sechsten Tabellenplatz und ist damit einen guten Schritt in Richtung Klassenerhalt marschiert.

Am kommenden Samstag fährt die Rieger-Staffel mit dem Fanbus zum SC Isaria Unterföhring. Interessierte können sich bei der Abteilungsleitung anmelden. Abfahrt ist um 16 Uhr am Vereinsgelände.

