Sebastian Blank aus Berching holt sich TT-Titel

NEUMARKT - Auch wenn das Tischtennis-Kreisranglistenturnier der Herren in Berngau auch in diesem Jahr mit acht Teilnehmern nur spärlich besetzt war, entwickelte sich doch ein in der Spitze spannender Wettbewerb.

Die Sieger, von links: Fachwart Thomas Stadler, Niklas Kölbl (BSC Woffenbach), Sebastian Plank (TSV Berching), Jonas Wittmann (BSC), Maximilian Ochsenkühn (DJK Neumarkt) und Fachwart Thomas Nagler (FSV Berngau). © Foto: Scheibl



Unter der Leitung der Fachwarte Thomas Stadler und Thomas Nagler waren es vor allem die jungen Talente, die dem Turnier den Stempel aufdrückten. Spannung entwickelte sich im Dreikampf um den Ranglistensieg. Einmal mehr untermauerte Sebastian Plank vom Kreisligisten TSV Berching seinen guten Ruf als Turnierspieler. Zwar musste die Nummer Eins des TSV Berching gegen Maximilian Ochsenkühn (DJK Neumarkt) und Niklas Kölbl (BSC Woffenbach) über fünf Sätze gehen, aber das entscheidende Match um den Ranglistensieg entschied Plank gegen den Spitzenspieler des Bezirksligisten BSC Woffenbach, Jonas Wittmann, doch etwas überraschend mit 3:1 für sich.

Im Duell um Rang zwei gab sich Wittmann keine Blöße und hielt Ochsenkühn mit einem 3:1-Sieg auf Abstand. Alle drei Erstplatzierten werden den Kreis Neumarkt auf Bezirksebene vertreten.

Die Platzierungen: 1. Sebastian Plank (TSV Berching), 2. Jonas Wittmann (BSC Woffenbach), 3. Maximilian Ochsenkühn (DJK Neumarkt), 4. Niklas Kölbl (BSC Woffenbach), 5. Gabriel Peric (BSC Woffenbach), 6. Michael Schmid (FSV Berngau), 7. Christoph Schmidt (BSC Woffenbach), 8. Michael Schlor (BSC).

