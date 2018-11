Sechs ausgezeichnete Umweltschulen im Kreis Neumarkt

Minister Glauber verlieh den Titel für im Alltag verankerte Nachhaltigkeit - vor 2 Stunden

NEUMARKT/PARSBERG - Sechs Schulen aus dem Landkreis Neumarkt sind vom Umweltministerium und dem LBV mit dem "Umweltschule in Europa / Internationale Agenda 21-Schule für das Schuljahr 2017/2018" ausgezeichnet worden.

Zahlreiche bayerische Schulen konnten für ihre nachhaltigen Ansätze Auszeichnungen in Empfang nehmen — eine schöne Motivation für die engagierten Schüler. © Foto: Bayerisches Umweltministerium



Zahlreiche bayerische Schulen konnten für ihre nachhaltigen Ansätze Auszeichnungen in Empfang nehmen — eine schöne Motivation für die engagierten Schüler. Foto: Foto: Bayerisches Umweltministerium



Umweltminister Thomas Glauber überreichte die Urkunden an Vertreter der Grundschule in der Hasenheide, der Grundschule Holzheim, der Mittelschule an der Weinbergerstraße, des Willibald-Gluck-Gymnasiums, des Ostendorfer-Gymnasiums, des Gymnasiums Parsberg und der Grund- und Mittelschule Velburg bei einer Veranstaltung in Straubing.

"Ihre Projekte sind in mehrfacher Hinsicht wichtig, da sie das persönliche Engagement und die Eigeninitiative junger Menschen fördern sowie einen Beitrag zu mehr Umweltschutz im Schulalltag leisten", sagte Minister Glauber.

Zudem tragen Umweltschulen durch ihr Engagement dazu bei, einen nachhaltigen, generationengerechten Lebensstil zu entwickeln.

Die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Agenda 21-Schule" erhalten Schulen, die zwei Projekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit durchführen, dokumentieren und einer Jury präsentieren. Wie Nachhaltigkeit darüber hinaus im Schulleben verankert ist, wird ebenfalls dokumentiert.

Die Jury aus Mitgliedern des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen sowie des LBV als Koordinator entscheidet über die Vergabe des Titels.

Mit der Gießkanne

In diesem Jahr erhalten 375 bayerische Schulen die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Agenda 21-Schule". Das sind wieder deutlich mehr als im Vorjahr (348 Schulen).

Für Birgit Feldmann, die Landeskoordinatorin im LBV, ist dabei besonders erwähnenswert, dass alle bayerischen Schularten bei dieser Auszeichnung vertreten sind. "Ganz gleich ob Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Wirtschaftsschulen oder private Schulen – in jedem Bereich lässt sich Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung realisieren", sagt Feldmann.

Die Bandbreite der gewählten Themen zeige, mit welcher Kreativität und Fantasie sich die bayerischen Schulen diesem Bereich widmeten: Ob bei Aktivitäten zu nachhaltigem und fairem Konsumieren, zu Klimawandel und Energiewende, zur Mobilität oder zu Umweltthemen im europäischen Kontext – überall waren die Schüler in die Projektentwicklung und -umsetzung mit einbezogen und erlebten, wie sich ihr Beitrag positiv auf das Schulleben und die Umwelt auswirkt. Die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Agenda 21-Schule" wird jeweils für ein Schuljahr vergeben. Viele Schulen sind schon über zehn Jahre dabei, um das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit konsequent ins Schulprofil einzubauen.

nn