Sechs Titel für die Freystädter Jugendtalente

Badminton, Bezirksmeisterschaften: Großer Erfolg für Jacob Fuchs, Chiara Brendel, Janina Popp und Emily Männel - vor 11 Minuten

FREYSTADT - Mit 14 Spielern hat der TSV Freystadt eins der größten Teams bei den Meisterschaften des Bezirks Niederbayern/Oberpfalz gestellt. Mit sechs Titeln und 14 Podestplätzen war der TSV der erfolgreichste Verein. Herausragend war die Leistung von Emily Männel: Sie holte in der Altersklasse U13 drei Titel im Einzel, Doppel und Mixed.

TSV-Nachwuchstrainer Stefanie Spies und Stephan Pistorius waren mit dem Auftreten und dem Abschneiden der Sportler sehr zufrieden. © Foto: Stephan Pistorius



Sehr stark vertreten war der TSV Freystadt in der Altersklasse U11, ein Ergebnis der intensiven Nachwuchsarbeit im Verein. Bei den Mädchen gewann Emily Siegert die Silbermedaille, Bronze ging an Silke Mader. Auf den fünften und sechsten Plätzen folgten Kira Fruth und Franziska Kellendorfer. Bei den Jungen gewann Vincent Zeller Bronze. Thomas Schuster belegte bei seinem Turnierdebüt den 5. Platz vor seinen Vereinskameraden Noah Fruth und Luka Mauderer.

Die Altersklasse U13 dominierte Emily Männel; ohne Satzverlust gewann sie den Titel im Einzel. Mit ihrer Partnerin Lisa Niebler vom BSDN Neumarkt erreichte sie das Endspiel. Mit 21:19 im Entscheidungssatz gewannen sie gegen ihre Dauerrivalen vom BC Bodenwöhr. Noch enger verlief die Mixed-Konkurrenz. Emily Männel gewann mit Noah Fehse (TSV Bad Abbach) dank des besseren Satzverhältnisses den Titel.

Einen guten Eindruck hinterließ auch Tanja Mader. Sie rutschte in letzter Minute im Doppel ins Feld und belegte den 4. Platz.

In der Altersklasse U15 bestätigten die beiden Freystädterinnen Janina Popp und Lea Bartmann ihre Favoritenrolle. Im vereinsinternen Finale gewann Janina Popp in zwei Sätzen. Im Doppel unterlagen beide unglücklich in der Verlängerung des Entscheidungssatzes mit 21:23 und gewannen Silber. Auch im Mixed stand Janina Popp mit Clemens Bein (Post Landshut) im Finale. Auch hier fiel die Entscheidung im Entscheidungssatz, leider zu Ungunsten von Popp/Bein.

Chiara Brendel krönte mit ihrem Abschneiden in der Altersklasse U17 bei diesen Meisterschaften eine erfolgreiche Saison. Mit zwei Goldmedaillen im Einzel und mit Jacob Fuchs im Mixed sowie Silber im Doppel mit Eva-Maria Kronawitter vom BC Obernzell belohnte sie sich für ihren großen Trainingsfleiß über die ganze Saison.

Den Titelkampf in der Königsklasse U19 bei den Herren beherrschte Jacob Fuchs. Er bestätigte seine Favoritenrolle und wurde ohne Satzverlust Bezirksmeister. Die Bezirksmeisterschaften werden als Qualifikation für die bayerischen Meisterschaften gewertet. Diese werden Mitte November in Lauf ausgetragen. Der TSV Freystadt ist mit einem neunköpfigen Kader vertreten, qualifiziert haben sich Jacob Fuchs, Chiara Brendel, Janina Popp, Lea Bartmann, Emily Männel, Vincent Zeller, Thomas Schuster, Emily Siegert und Silke Mader.

