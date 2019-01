Secondhand: Wer braucht noch ein Faschingskostüm?

BERCHING - Noch bis 9. Februar tourt die Aktion Hoffnung mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten durch Bayern. Am Samstag, 2. Februar, stoppt sie in Berching. Faschingsfreunden bietet die Hilfsorganisation gemeinsam mit dem Weltladen Berching, der Berchinger Bolivienhilfe und dem Stadtentwicklungsverein "Gemeinsam für Berching" in der Turnhalle der Mittelschule zum fünften Mal Kostüme an.

Das Orga-Team der Aktion Hoffnung mit Karin Stippler, Andrea Haslacher und Zsuzsanna Csepregi (v. li.) lädt zum Secondhandmarkt ein. Foto: F.: Franziska Reißner



Funkelnde Glitzermode, Nostalgisches von früher und lustige Kostüme aus dem Vorjahr: Auf mehr als 200 Quadratmetern finden Kinder und Erwachsene von 10 bis 13 Uhr in der Turnhalle der Berchinger Mittelschule eine große Auswahl an Secondhand-Faschingskostümen.

"Wir bringen zum Markt ungefähr 2000 Teile für die ganze Familie mit und bieten so ein besonderes Einkaufserlebnis", kündigte Karin Stippler an. Sie organisiert für die Aktion Hoffnung die Märkte.

Der Reinerlös kommt der Berchinger Bolivienhilfe zugute. Sie unterstützt unter anderem die schulische Ausbildung von jungen Menschen in der Schule Kusikuna in der bolivianischen Stadt Tiquipaya. Dort werden Schüler aller Bevölkerungsschichten und Hautfarben aufgenommen und auch das Schulgeld für die Kinder armer Familien wird bezahlt.

Vergangenes Jahr besuchten mehr als 15 000 Faschingsfreunde die 60 Märkte der Aktion, es flossen 47 150 Euro an Entwicklungsprojekte.

