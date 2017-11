Seefeld gelingt bayerischer Hattrick im Kreuzheben

BERG/UNTERÖLSBACH - Sieben Sportler vom SCO Power Fit haben an den bayerischen Meisterschaften im Kreuzheben teilgenommen, die in Randersacker stattfanden.

Geschmückt mit Meister-Titeln kehrten die SCO-Athleten von der „Bayerischen“ in Randersacker heim. © Foto: Helmut Fügl



In der Klasse der männlichen B-Jugend (14 - 16 Jahre) und Limit bis 105 kg, präsentierte sich Tim Geitner in sehr guter Form. 120, 140 und 155 kg wurden sauber in die Höhe gebracht und mit dem Meistertitel belohnt.

Einen Jahrgang darüber (A-Jugend 17-18 Jahre) waren Silas Krejci und Michael Scholz gefordert. Zwei Versuche, zwei souveräne Gewinner: Im Limit bis 74 kg konnte Silas nach erst überstandener Erkältung seine Bestwert von 170 kg bestätigen, im Limit bis 83 kg steigerte sich Michael Scholz mit gültigen Versuchen zu insgesamt 202,5 kg, was zugleich eine neue persönliche Bestleistung bedeutete.

Beide SCOler konnten Gold für die Oberpfalz erringen, Michal Scholz führte zudem auch noch die Gesamtwertung in der Jugendklasse an.

140 kg waren zuviel

Bei den Junioren vertrat Sofia Walter die Schwarzachtaler. Mit 120 kg sicherte sie sich dabei den Titel im Limit bis 72 kg. Die danach geforderten 140 kg konnten einzig aufgrund plötzlich in Erscheinung getretener "technischer Mängel" nicht erbracht werden. Das aber tatsächlich vorhandene Kraftpotenzial der Athletin verspricht aber noch einiges mehr.

Bei den Senioren wurden von der Ölsbacher Seite zwei bewährte und routinierte "Haudegen" ins Rennen geschickt, nämlich Walter Rhein und Altmeister Rainer Schötz. Walter Rhein erwischte nicht gerade seinen besten Tag und brachte lediglich seinen Erstversuch von über 180 kg in die Wertung. Trotzdem gelang ihm dabei ein unerwartetes Kunststück: Das Limit bis 105 kg in der Altersklasse II (über 50 Jahre) konnte letztlich nur er "knacken".

In der Altersklasse IV (über 70 Jahre), waren Altmeister Rainer Schötz keine Grenzen gesetzt, vielmehr konnte er seine Klasse und Erfahrung in der Gewichtsklasse bis 83 kg bei drei Versuchen mit 185 kg unter Beweis stellen.

Fester Wille

Bei den Männern hatte Christoph Seefeld einen ganz festen Willen: nämlich einen "Titelhattrick". Er wollte zum dritten Mal in Folge den Bayerntitel im Kreuzheben erreichen. Der Hintergrund: Eigentlich wäre dies unmöglich gewesen, denn Vorbereitungen oder spezielle Trainingseinheiten dazu wurden nicht ergriffen.

Trotzdem brachte Seefeld seine Mitstreiter ohne Probleme in Zugzwang und diktierte die Konkurrenz. Mit 260 kg, 280 kg und 285 kg konnte er sich schließlich in der 120 kg-Klasse die bayerische Meisterwürde sichern.

HELMUT FÜGL