Seehofer in Neumarkt: "Glück strahlt auf einen selbst zurück"

Ministerpräsident Seehofer würdigt bei Bürgerempfang das Ehrenamt — Technologiecampus beschlossen - vor 28 Minuten

NEUMARKT - "Wenn man sich für andere einsetzt, vermittelt man Glück, und das Glück stahlt auf einen selbst zurück." Ministerpräsident Horst Seehofer hatte verdiente Bürger aus den Landkreisen Neumarkt und Amberg-Sulzbach ins Maybach-Museum eingeladen, um ihr Wirken im Ehrenamt zu würdigen.

Gut abgeschirmt von Sicherheitspersonal nahm Ministerpräsident Horst Seehofer beim Bürgerempfang im Maybach-Museum das obligate Bad in der Menge. Anlass für den hohen Besuch: ein Empfang für Ehrenamtliche. © Foto: André De Geare



Die Gastgeberin war am Ende des Empfangs für mehrere hundert Bürger die Vorzeige-Ehrenamtliche: Der Landesvater bat die Hausherrin Anna Hofmann als Chefin des privaten Automobilmuseums auf die Bühne. "Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Kulturgeschichte", sagte Seehofer zur sichtlich gerührten Gastgeberin.

Die Bereitschaft, "sich für das Ganze persönlich einzubringen", sei beachtlich, erklärte der Ministerpräsident. Viele säßen nur auf der Tribüne, während andere "mehr tun als ihre Pflicht" und sich für das Gemeinwohl engagieren. Das vielfältige Wirken der Ehrenamtlichen zum Beispiel in Sportvereinen und in sozialen Bereichen mache die Gesellschaft menschlicher. Seehofer ermunterte alle, auch die Jugend für diesen Ansatz zu begeistern.

Neumarkts OB Thomas Thumann würdigte bei dem Bürgerempfang die Ehrenamtlichen als die "konstruktivste Bürgerbewegung". Dem grenzenlosen Einsatz von rund 14 000 Menschen verdanke die Stadt Neumarkt viel. Die Kommune pflege die "Anerkennungskultur" unter anderem mit einer eigenen Freiwilligenagentur, die als effektive Vermittlungsplattform fungiere. Die freiwillig und unentgeltlich tätigen Mitbürger sorgten dafür, dass der Landkreis Neumarkt sein "soziales Gesicht" zeigen könne, so Landrat Willibald Gailler. Zum Beweis des ausgeprägten bürgerschaftlichen Engagements nannte der Landkreischef die 153 Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis mit über 7800 Aktiven und die 188 Sport- und Schützenvereine.

Ein Ministerpräsident, zwei Goldene Bücher: Horst Seehofer trug sich zur Freunde von OB Thumann und Landrat Gailler in diese ein. © Foto: André De Geare



Der Stellenwert des Bürgerempfangs für die beiden oberpfälzischen Landkreise zeigte sich auch an den prominenten Gästen: Seehofer begrüßte unter anderem den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, Peter Küspert, den Regierungspräsidenten Axel Bartelt und die bayerische Sozialministerin Emilia Müller. Als Kabinettsmitglied hatte sie zuvor bei einer Sitzung des Ministerrates in Amberg mit die Weichen für ein Projekt gestellt, das in die Geschichtsbücher des Landkreises Neumarkt eingehen wird, so Landrat Gailler.

Gemeint ist das geplante Technologietransferzentrum Parsberg-Lupburg, ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Kommunen, des Landkreises sowie der Hochschulen Deggendorf und Regensburg (wir berichteten ausführlich). Der Freistaat wird in den kommenden fünf Jahren 6,6 Millionen Euro für das Technologiezentrum Materialinnovation mit der Bezeichnung "Moderne Werkstoffe und ihre Verarbeitung in digitalisierten Fertigungsumgebungen" investieren. Dafür hat sich der Wahlkreisabgeordnete und Finanz-Staatssekretär Albert Füracker (CSU) nachhaltig eingesetzt. Er versicherte nach Bekanntgabe der Kabinettsentscheidung, dass das Projekt noch 2018 starten soll.

Mit der Einrichtung des Technologiezentrums im Landkreis soll eine Lücke geschlossen werden: Bisher gebe es keine Forschungseinrichtung, die die Verwendung von modernen Werkstoffen gerade in hochdigitalisierten Produktionsabläufen von weniger finanzstarken, kleineren Unternehmen untersuche und fördere, so Füracker.

Regionale Firmen ziehen mit

Landrat Willibald Gailler erwartet sich davon gute Impulse für den Mittelstand. Der Technologiecampus werde ein "Meilenstein in der Bildungslandschaft" sein. Nach Einschätzung von Wirtschaftsreferent Michael Gottschalk habe der Landkreis den Zuschlag nur bekommen, "weil die regionalen Unternehmen mitziehen". Noch steht der Campus in Parsberg-Lupburg auf dem Papier, aber er entwickelt schon jetzt Sogwirkung: Mehrere Neumarkter Firmen hätten schon ihr starkes Interesse bekundet.

Ministerpräsident Horst Seehofer trug sich nicht nur in die Goldenen Bücher der Stadt und des Landkreises ein, sondern er verteilte auch schmucke Porzellanlöwen an OB und Landrat. Das Jugendblasorchester Neumarkt bekam ein dekoratives Bayernwappen aus Email.

Susanne Kaßler übersetzte die Veranstaltung für Gehörlose in Gebärdensprache.

Wolf-Dietrich Nahr Neumarkter Nachrichten, stellvertretender Redaktionsleiter E-Mail