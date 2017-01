Seehofer zu Gast beim Berchinger Rossmarkt

Bayerischer Ministerpräsident spricht nach Pferdeauftrieb am 8. Februar - vor 48 Minuten

BERCHING - Zum fünften Mal besucht der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer den Berchinger Rossmarkt. Bayern größtes Wintervolksfest findet in diesem Jahr am Mittwoch, 8. Februar, statt.

Die Stadt Berching erwartet zu dem Spektakel etwa 25 000 Besucher, die die rund 125 Pferde bestaunen wollen. An die 300 Fieranten sorgen für ein buntes Markttreiben in der gesamten mittelalterlichen Altstadt von Berching.

Der Berchinger Rossmarkt beginnt am Morgen um 8 Uhr mit einem großen Waren- und Krammarkt in der gesamten Altstadt. Um 9 Uhr ist dann Startschuss für den geschlossenen Auftrieb der Pferde in der Innenstadt, der wieder fachmännisch kommentiert wird.

Um 10.30 Uhr begrüßt der Berchinger Bürgermeister Ludwig Eisenreich auf dem Podium am Reichenauplatz die Besucher und die Ehrengäste. Allen voran Ministerpräsident Horst Seehofer, der im Anschluss an gleicher Stelle im Rahmen der politischen Kundgebung reden wird.

Gegen 12.30 Uhr werden die Auszeichnungen an die Pferdehalter verliehen. Weitere Informationen unter www.berching.de/rossmarkt

nn