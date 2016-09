Segelflieger feiern 50-Jähriges bei Dauerregen

BERG/STÖCKELSBERG - Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, aber so schlechtes Wetter hätten sich die Segelflieger im Postsportverein Nürnberg anlässlich der 50-Jahr-Feier dann auch wieder nicht erwartet.

Mit Gottes Segen in die Luft: Im Flugzeug sind Pfarrerin Barbara Overmann und Landrat Armin Kroder startklar; daneben: Pfarrer Börschlein (li.) und die Bürgermeister. © Foto: Rosi Blasen



Wegen des Regens, der den gesamten Hallenvorplatz in eine einzige Schlammpfütze verwandelte, hatten die Flieger den von Pfarrerin Barbara Overmann aus Eismannsberg und Pfarrer Albert Börschlein aus Altdorf zelebrierten Gottesdienst kurzerhand in den Flugzeughangar verlegt.

Dass sich die beiden Geistlichen sehr für die Fliegerei interessieren, konnte man am immer wiederkehrenden fliegerischen Inhalt der Zeremonie nur zu gut erahnen. "Einen derart außergewöhnlichen Altarhintergrund hatte ich noch nie", freute sich die Eismannsberger Pfarrerin Barbara Overmann dann auch über die hinter dem Altar stehenden Flügelflächen.

Legendäre Songs in Alter Halle

Noch pfiffiger fanden beide Geistlichen die Konstruktion des Altartisches, der mithilfe von Stellschrauben, fast wie beim Segelflug, auf die entsprechende Höhe "gekurbelt" werden konnte. Die seltsamen dünnen Beine des Altartisches amüsierten dann auch Landrat Armin Kroder, der das in seiner anschließenden Rede thematisierte.

„Dass die Flieger in Sachen Improvisieren so einiges drauf haben, sieht man hieran ja sehr gut“, witzelte er und setzte sogleich noch eins obendrauf: "Da fühlt man sich doch wirklich sicher, wenn man sich in eines der Flugzeuge setzt."

Ein Festzelt suchte so mancher vergeblich. Denn die Hallenparty, die am Vorabend als solche angekündigt war, fand in der sogenannten Alten Halle der Flieger statt. Die Band "Flight Unlimited" rockte am Samstag bis nach Mitternacht und sorgte bei den zahlreichen Gästen aus den umliegenden Dörfern mit ihren Songs von Elvis über Chuck Berry bis hin zu Eric Clapton und den Rolling Stones für e Partystimmung.

Das sei eben eine prima Sache, "wenn man eine eigene Flugplatzband hat", beneidete ein Ottenberger Fliegerfreund die Stöckelsberger, und fuhr mit einem Grinsen fort: "Wenn der Abend gleich mit Wanda Jackson und ,Let's have a party‘ beginnt, dann fühlt man sich doch gleich selber wieder wie fünfzig."

Neben Musik und einem Gottesdienst gab es unter anderem auch noch ein Flugplatz-Quiz. Dieses gewannen Herrmann Falk aus Hagenhausen, (1. Preis; Motorsegler-Rundflug), Gaby Hufnagel aus Altdorf (2. Preis; Segelflug mit Flugzeugschlepp) und Willy Gebhard aus Oberferrieden (3. Preis; Segelflug). Die Gewinner werden noch schriftlich benachrichtigt.

ROSI BLASEN