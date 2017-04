Segen für bunt geschmückte Palmbuschen

Zu Palmsonntag wird in den katholischen Gemeinden an Jesu Einzug in Jerusalem gedacht - 09.04.2017 20:01 Uhr

NEUMARKT - Farbenfrohe Palmbuschen reckten die Kinder der katholischen Kirchengemeinden in den sonnigen Palmsonntagshimmel: Am Ölberg vor der Pfarrkirche St. Johannes in Neumarkt segnete Pfarrer Norbert Winner die Zweige.

Pfarrer Norbert Winner segnete am Ölberg vor der Pfarrkirche St. Johannes in Neumarkt die von den Kindern gehaltenen, festlich geschmückten Palmbuschen. © Foto: Edgar Pfrogner



Am Palmsonntag wird in den Gottesdiensten allerorts an den Einzug Jesu in Jerusalem gedacht, die Straßen für den Bejubelten wurden – als Zeichen der Ehrerbietung – mit Palmwedeln ausgelegt. Hierzulande sind die Palmbuschen meist aus Buchsbaum, Wacholder und Weidenkätzchen gefertigt.

Viele fleißige Hände haben schon seit einiger Zeit die Zweige mit bunten Papierblumen, Eiern und Bändern geschmückt. Die gesegneten Palmbüschel heben viele Gläubige auf, oft wird der Herrgottswinkel damit verziert.

ca