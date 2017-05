Seil gespannt: Polizei ermittelt nun wegen Tötungsdelikt

Unbekannter hatte in Berching einen Radler zum Sturz gebracht - Polizei geht von versuchter Tötung aus - vor 54 Minuten

BERCHING - In Berching hat jemand in Kopfhöhe ein Seil über den Radweg gespannt. Er hat einen schwerverletzten Radler auf dem Gewissen. Die Polizei geht nun von einem versuchten Tötungsdelikt aus und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Laut Polizeibericht stürzte am Samstag um acht Uhr ein 54-jähriger Radfahrer zwischen Fußgängerbrücke und Uferpromenade am östlichen Ufer in Berching. Dabei hatte er sich schwer verletzt.

Ursache des Sturzes war ein quer über den parallel zum RMD-Kanal verlaufenden Fuß- und Radweg gespanntes, stabiles Seil.

Der Mann wurde zu weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt nun wegegn eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung: Alle, die sich zwischen 1,30 Uhr und 8 Uhr im Bereich des Tatorts aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neumarkt, (0 91 81) 4 88 50, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei betont, dass sich wirklich, alle, die sich im genannten Zeitraum dort aufgehalten haben, melden sollen, da sie wichtige Hinweise haben könnten. Die Polizei bittet auch um Hinweise zu Personen, die sich regelmäßig an dem Uferweg aufhalten.

Dieser Artikel wurde am Mittwoch, 24. Mai, um 13.16 Uhr aktualisiert.

