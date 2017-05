Seil über Radweg gespannt: Mann schwer verletzt

Hinterhältiger Streich in Berching - Polizei sucht Zeugen - vor 6 Minuten

BERCHING - Einen üblen "Scherz" hat sich wer in Berching erlaubt und ein Seil über den Radweg gespannt. Jetzt hat er einen schwerverletzten Radler auf dem Gewissen.

Laut Polizeibericht stürzte am Samstag um acht Uhr ein 54-jähriger Radfahrer an der Uferpromenade in Berching und hat sich schwer verletzt. Ursache des Sturzes war ein quer über den parallel zum RMD-Kanal verlaufenden Fuß- und Radweg gespanntes Seil.

Der Mann wurde zu weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Wer am frühen Morgen des 20. Mai verdächtige Beobachtungen im Bereich der Uferpromenade gemacht hat, sollte sich umgehend mit der Polizeiinspektion Neumarkt, (0 91 81) 4 88 50, in Verbindung setzen.

