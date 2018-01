Das Wasser drang durch zwei undichte Stellen: Ein Schiff havarierte am Sonntagabend auf der Donau in Regensburg. Warum, ist noch unklar. Die Feuerwehr will mit Pumpen verhindern, dass der Frachter sinkt.

Wenn die Städtische Sing- und Musikschule ruft, kommen sie in Scharen: Beim Faschingsball feierten knapp 600 kleine und große Gäste in Neumarkt ausgelassen. Neben Aufführungen gab es Tombola-Lose zu kaufen, als Hauptpreise lockten unter anderem ein Keyboard und eine Slackline.

Rund 15 Kubikmeter Schnee sammelten die Mitglieder des 1. FC Neumarkt Süd des Ortsteils Hasenheide in den vergangenen Wochen um zum achten Mal zur Aprè Ski Party auf das Sportgelände einzuladen. Rund 200 kamen und zeigten in lockerer Feierlaune an der etwa sechs Meter langen Theke „dass die Süder als einziger Ortsteil es wieder schafften, so eine Veranstaltung zu planen und durchzuziehen“, so der Vorstand unter Matthias Sander und Martin Michalski.