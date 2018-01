SEK-Einsatz nach Beziehungsdrama in Neumarkt

NEUMARKT - Am frühen Morgen rückte das SEK in Neumarkt zu einem Einsatz in der Eichenstraße aus. Die Beamten versuchten dort zunächst vergeblich, einen eskalierten Familienstreit zu schlichten.

Ein Scharfschütze gab seinen Kollegen Deckung, die vor dem Haus in Stellung gegangen waren. © Wolfgang Fellner



Die genauen Hintergründe sind im Moment noch nicht ganz genau geklärt, soviel steht aber fest: Am frühen Morgen eskalierte die Lage. Die Neumarkter Polizei rückte an, versuchte vor Ort den Streit zu schlichten, jedoch zunächst vergeblich. Also kamen die Spezialisten vom SEK zum Einsatz, die mit voller Montur und samt Polizeihund das Anwesen in der Eichenstraße stürmten.

Doch dann dauerte es noch mal lange Minuten, bis sich die Situation löste. Derweil sicherte ein SEK-Beamter mit einem Gewehr im Anschlag gegenüber dem Haus, gedeckt durch einen Wagen, die Kollegen, die sich in der Einfahrt in Stellung gebracht haben.

Gegen acht Uhr kam dann endlich das Signal: Der Rettungswagen, der in der Saarlandstraße gewartet hatte, rollte langsam in die Eichenstraße, SEK-Beamte kamen aus Haus und verstauten ihre Waffen und Schilde, Westen und Helme wieder in den Transportern, mit denen sie aus Nürnberg gekommen waren.

Dann führten Beamte den Mann aus dem Haus, setzten ihn in einen Streifenwagen der Neumarkter Polizei und brachten ihn in die Inspektion.

