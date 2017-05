Seligenporten: Benefizläufer sammelten Rekordbetrag

Eine stolze Summe haben die sportlichen Spendensammler zusammengebracht: 11 157 Euro – ein neuer Rekordbetrag an Spenden kam beim diesjährigen Benefizlauf in Seligenporten zusammen. Sichtlich erfreut waren darüber auch die Repräsentantinnen des Spendenbegünstigten, der Bürgerstiftung Neumarkt. Eva Diepenseifen und Gerlinde Sturm bedankten sich: „Der Betrag hat uns regelrecht umgehauen“. Konkret soll das Geld drei Aktionen zu Gute kommen. Zum einen wird ein Projekt für gesundes Frühstück für Schüler fortgesetzt. Der aktuelle Sponsor beendet seine Förderung, die Bürgerstiftung übernimmt. Ziel ist hier in erster Linie, allen Kindern ein gesundes Frühstück zu gewährleisten. „Es gibt wirklich Kinder, die sonst kein Frühstück bekommen würden“, informierten Sturm und Diepenseifen die Anwesenden. Auch werden Einzelfallleistungen mit der Spende gefördert genauso wie das Projekt ‚Lisa und Max‘, bei dem junge Mütter unter 20 Jahren dazu motiviert werden, sich gegen eine Abtreibung zu entscheiden; diese jungen Frauen werden auch mit einem gewissen Startkapital ausgestattet. Der diesjährige Schirmherr Alois Karl zeigte sich ebenfalls beeindruckt über den Erfolg und bedankte sich für das Engagement und die Initiative der Ehrenamtlichen. „Ich hoffe, dass Sie Ihre Freude an der Arbeit weiter erhalten“, sprach er die Organisatorin und Vorsitzende des Benefizvereins Felix Porta direkt an. Bürgermeister Guido Belzl bedankte sich ebenfalls bei allen Beteiligen: „Nächstes Jahr laufe ich gerne wieder mit.“ © csch/F: Corinna Schwarz