Seligenporten hat wieder einen Osterbrunnen

"Zeichen für den Zusammenhalt": Nach längerer Pause haben Vereine und Schule gemeinsam angepackt - vor 1 Stunde

PYRBAUM/SELIGENPORTEN - Vor 29 Jahren haben die Berngauer den ersten Osterbrunnen im Landkreis Neumarkt geschmückt. Seitdem kommen immer mehr dazu. Der jüngste steht in Seligenporten.

Moos, Buchs und pfiffige Häschen, dazu fröhlich-bunte Eier: Nach einigen Jahren Pause steht im Seligenportener Klosterhof wieder ein Osterbrunnen. © Foto: privat



Wobei: Früher wurde der Brunnen im Klosterhof schon einmal mit grünen Girlanden und mit bunten Eiern behängt. Doch irgendwann schlief es ein und einige Jahre hatte Seligenporten keinen Osterbrunnen mehr.

Doch dieses Jahr haben viele gemeinsam angepackt. In Zusammenarbeit mehrerer Vereine am Ort, der Volksschule und des Kindergartens Seligenporten, wurde ein Osterbrunnen geschmückt und erfreut Groß und Klein mit vielen bunten Eiern und Osternestern. "Dieses Gemeinschaftswerk trägt nicht nur zur Verschönerung des Klosterhofes bei; es ist auch ein Zeichen für den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl in Seligenporten", meint Günther Pfülb, zweiter Vorsitzender des Gartenbau- und Landespflegevereins in Seligenporten.

Doch auch die anderen Osterbrunnen, über drei Dutzend an der Zahl, müssen sich wahrhaftig nicht verstecken. Den Beweis liefert unsere Bildergalerie.

Wir sind mit der Kamera durch den Landkreis gefahren und haben die bisher umfangreichste Zusammenstellung der Osterbrunnen hier zusammen gestellt.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail