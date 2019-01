Seltsamer Diebstahl in Amberg: Einäugige Katze gestohlen

Laut Videoaufzeichnungen hat eine Frau das Tier einfach mitgenommen - vor 55 Minuten

AMBERG - Ein kurioser Diebstahl ereignete sich am vergangenen Mittwoch in Amberg. Videoaufzeichnungen einer Bankfiliale zeigen den Diebstahl einer einäugigen Hauskatze.

Die Gegend um die Marienstraße ist das Revier einer Katze, deren Besitzer ganz in der Nähe einer Bankfiliale wohnt. Wie in Videoaufzeichnungen zu sehen ist, wurde die Katze am vergangenen Mittwoch einfach von einer unbekannten Frau mitgenommen. Das einäugige Tier ist gechipt.

Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zum Verbleib der Katze geben? Hinweise bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Amberg unter der 09621/890-0.

krei