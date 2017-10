Seminar: Speiseplan für Kleinkinder

NEUMARKT - Speiseplangestaltung ist aufwändig, kostet Zeit, verhindert Spontanität . . . Dies muss ganz und gar nicht zutreffen. Tipps und Tricks, wie der Speiseplan nachhaltig, sinnvoll und zeitsparend für die ganze Familie zubereitet wird – vor allem mit Kleinkindern – gibt Diplom-Ökotrophologin Kristina Schreiber.

Sie zeigt, wie sich mit gezieltem Einkauf und zeitsparenden Methoden hochwertige Mahlzeiten zubereiten lassen. Dem theoretischen Teil schließt sich die Praxis mit vollwertigen, einfachen Rezepten, deren Zubereitung und anschließender Verkostung an.

Kostenloses Angebot

Das Seminar findet am Samstag, 28. Oktober von 9 bis 12 Uhr in der Lehrküche im Sonderpädagogischen Förderzentrum, Theo-Betz-Platz 1 in Neumarkt statt. Im Angebot des Netzwerks Junge Eltern/Familien ist diese Veranstaltung kostenlos.

Anmeldungen sind erforderlich im Internet unter www.weiterbildung.bayern.de Ernährung und Bewegung oder über die Homepage des zuständigen Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Neumarkt www.aelf-ne.bayern.de.

