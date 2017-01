Sengenthal: Pfahls kann auf eine Million Euro hoffen

Spiegel: Hauptfigur der Schreiber- Affäre bekommt Geld zurück - vor 5 Stunden

SENGENTHAL/BUCHBERG - Buchbergs berühmtester Bürger war dem Nachrichten-Magazin Spiegel wieder einmal eine Erwähnung wert: Ludwig-Holger Pfahls, einst Rüstungsstaatssekretär und in der Schreiber-Affäre wegen Vorteilsannahme und Steuerhinterziehung verurteilt worden, erhält wohl einen Teil seines vom Freistaat gepfändeten Vermögens zurück.

Laut Spiegel soll es sich dabei um rund eine Million Euro handeln. Die Justizbehörden hatten seinerzeit erst nach der Verurteilung Pfahls entdeckt, dass dieser sein tatsächliches Vermögen im In- und Ausland verschwiegen hatte, so das Nachrichtenmagazin. 2011 sei er deswegen zu viereinhalb Jahren Haft wegen Bankrotts und Betrugs verurteilt worden. Sein Haus in Buchberg soll damals gepfändet worden sein – allerdings wohnt er dort, so kundige Buchberger, bereits seit gut zwei Jahren wieder.

Das OLG München hatte im Herbst vergangenen Jahres festgestellt, dass der Fiskus Anspruch auf 1,2 Millionen Euro habe, schreibt der Spiegel. Nun habe die Augsburger Justiz begonnen, die restlichen sichergestellten Vermögenswerte zurückzugeben. Allerdings: Der Bundesfinanzhof prüft noch den Steuerbescheid, der dem ganzen Procedere zugrunde liegt. Erst wenn das abgeschlossen sei, könne reiner Tisch gemacht werden.

wof