Sengenthaler Vereine spenden 3200 Euro

Erlös des 14. Kleinen Weihnachtsmarktes geht an Familie Eberl und die Palliativstation - vor 41 Minuten

SENGENTHAL - Die Familie von Jürgen Eberl aus Gimpertshausen und die Palliativstation des Klinikums Neumarkt erhalten je 1600 Euro Spende aus dem Erlös des 14. Kleinen Sengenthaler Weihnachtsmarkts. Der ASC Sengenthal durfte entscheiden, wie die Spende verwendet wird.

Der ASC Sengenthal mit der 1. Vorsitzenden Sabine Beer (2.v.re.) überreichte mit den Vereinsvertretern und dem Orgateam an Jürgen Eberl und Dr. Susanne Vogel jeweils 1600 Euro aus dem Erlös des 14. Kleinen Weihnachtsmarktes 2018. © Foto: mi



Hauptorganisator und zweiter Bürgermeister Stephan Kratzer ging bei der Spendenübergabe im Feuerwehrgerätehaus kurz auf den zurückliegenden 14. Kleinen Sengenthaler Weihnachtsmarkt ein. Trotz widrigen Wetters konnte am 9. Dezember einiges umgesetzt werden, so dass sich auch der Erlös mit 3200 Euro sehen lassen könne. Mittlerweile konnten 32 700 Euro an die verschiedensten Organisationen seit 2005 überreicht werden.

Bei allen mitwirkenden Vereinen bedankte sich das "Orgateam" um Stephan Kratzer, Martina Bögl und Matthias Auhuber, die alljährlich mit anpacken, dass es solche freudigen Ereignisse mit der Spendenübergabe hoffentlich noch öfters geben wird, sehr herzlich.

Die Beschenkten mit der Leiterin der Palliativstation im Klinikum Neumarkt, Dr. Susanne Vogel, und Jürgen Eberl aus Gimpertshausen bedankten sich ebenfalls bei allen, die zu dieser großartigen Spende beigetragen hatten. "Wir helfen schwerstkranken Menschen, bei denen eine Heilung und kurative Therapie nicht mehr möglich ist", sagte Dr. Vogel. So seien oftmals die letzten Wünsche der Menschen auf der Palliativstation, die das Team in seinem Alltag bewerkstelligen wolle, eine kleine Herausforderung. Die aber dank solcher Spenden realisiert werden können. "Sie tun damit sehr viel Gutes", sagte Dr. Vogel zu den Vereinsvertretern.

Jürgen Eberl erzählte über seinen 15-jährigen Sohn Alexander, der im Juni 2017 an einem sehr aggressiven Gehirntumor operiert wurde und seitdem schwerstbehindert ist: "Unser familiäres Leben hat sich seitdem komplett geändert. Vieles im Haus musste behindertengerecht umgebaut werden, was natürlich hohe Kosten nach sich zog."

Diese Vereine und Organisationen präsentierten sich am 14. Kleinen Sengenthaler Weihnachtsmarkt: Die FF Sengenthal, der ASC Sengenthal, die Bastelgruppe Sengenthal, die Ministranten der Pfarrei Reichertshofen, der Arbeitskreis Umwelt und Natur e. V., der CSU Ortsverband Sengenthal, die Pfarr- und Gemeindebücherei Sengenthal, die Kita Sternschnuppe, die Grundschule Sengenthal und die Kirwajugend Sengenthal.

mi