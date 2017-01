Sengenthaler Vize-Bundeschef bei Freien

NEUMARKT/WÜRZBURG - Bei der Gründungsversammlung der Jungen Freien Wähler Deutschland in Würzburg ist Christopher Würz aus Sengenthal-Buchberg zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden.

Christopher Würz (rechts) war bei der Gründungsversammlung der Jungen Freien Wähler Deutschland dabei. © Foto: privat



Christopher Würz ist bereits Vize-Bezirksvorsitzender und stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Freien Wähler im Landkreis Neumarkt.

Als besonderer Gast trat in Würzburg der Vorsitzende der YDE (Young Democrats for Europe), Antoine Carette, (aus Frankreich) auf. Er sprach über die Organisation und deren Ziele. Die Mitgliedschaft der Jungen Freien Wähler Deutschland bei den YDE ist gleich bei der Gründungsversammlung beschlossen worden.

Gewählt wurden der Bundesvorstand und vor allem der Bundesvorsitzende Michael Schultheis aus der Nähe von München. Seine Stellvertreter sind im ganzen Bundesgebiet verteilt. Unter den Vize-Vorsitzenden ist die 18-jährige Jasmin Müller. Mit ihrer Wahl werde ein klares Zeichen in Richtung Jugend gesendet, hieß es.

Der Vorsitzende sprach über seine ersten Themenschwerpunkte und setzt diese bei Digitalisierung, Rente und demografischem Wandel. Als signifikantes Schlagwort fiel außerdem „Mittelschicht 4.0“.

Mit begeistertem Applaus wurde ein wehrpolitischer Antrag auf Europaebene verabschiedet. Hierzu wurde das Konzept der Europäischen Verteidigungsallianz (EVA) entwickelt. Nicht zuletzt wegen der besorgniserregenden Geschehnisse der letzten Jahre mit Terroranschlägen in ganz Europa werde es in Zukunft immer wichtiger, dass sich die europäischen Staaten noch intensiver vernetzen.

Der Bundesvorsitzende Michael Schultheis: „Ich glaube nicht, dass die Jugend von heute nicht mehr politisch aktiv ist, sie ist anders aktiv. Man geht nicht mehr in eine Partei, man geht in eine Bewegung. Ich möchte mit Schwung und Vollgas an die Sache herangehen.“

Frisch gewählt

Der gewählte Vorstand: Vorsitzender: Michael Schultheis (Bayern), stellvertretende Vorsitzende Jasmin Müller (Rheinland-Pfalz), Christopher Würz (Bayern), Konstantin Pott (Sachsen-Anhalt), Peter Schüppenhauer (Hessen); Schatzmeister Sven Baumeister (Bayern), Schriftführer Manuel Werthner (Bayern), Pressesprecher Sebastian Leiß (Bayern).

Der Bundesvorsitzende der Freien Wähler Deutschland, Hubert Aiwanger, war laut Pressemitteilung terminlich verhindert.

