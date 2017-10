Senior rauscht bei Freystadt ins Maisfeld

FREYSTADT - Ein 82-jähriger Opelfahrer ist zu schnell in eine Kurve gefahren. Sein Auto landet im angrenzenden maisfeld und beschädigte ein Feldkreuz.

Symbolbild: Polzei Foto: privat © privat



Am Montag, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Opelfahrer von Freystadt in Richtung Michelbach. Auf halber Strecke kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der nassen Fahrbahn ab, fuhr in ein angrenzendes Maisfeld und beschädigte noch ein aufgestelltes Feldkreuz.

Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit BRK ins Klinikum Neumarkt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

