Senioren erkunden Ausstellung im Museum Fischer

Leunora Salihu beeindruckt durch ihre abstrakte Plastiken — Kartenverkauf für "Kunst und Kaffee" beginnt am Montag - vor 34 Minuten

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt bietet Seniorenführungen im Museum Lothar Fischer an. Am Dienstag, 19. September, und Mittwoch, 20. September, steht die Sonderausstellung mit Leunora Salihu im Mittelpunkt.

„Urknall“ nennt sich dieses Werk der Künstlerin Leunora Salihu, das im Rahmen der Sonderausstellung im Museum Lothar Fischer vorgestellt wird. © Foto: Marcus Rebmann



Während der 45-minütigen Veranstaltung steht für jeden Teilnehmer eine Sitzgelegenheit bereit. Im Anschluss an die Führung findet ein Kunstgespräch bei Kaffee und Kuchen statt.

2017 erhielt die 1977 im Kosovo geborene Leunora Salihu den dotierten Lothar-Fischer-Preis, der im Folgejahr mit einer Ausstellung im Museum verknüpft ist. Die heute in Düsseldorf lebende Bildhauerin und ehemalige Meisterschülerin von Tony Cragg beeindruckte mit ihren abstrakten Plastiken die Fachjury. Nach Einzelausstellungen im K21 in Düsseldorf und im Lehmbruck Museum in Duisburg präsentiert Leunora Salihu in Neumarkt zahlreiche Arbeiten.

Der Eintritt beträgt fünf Euro inklusive einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 14 Uhr. Die Karten sind ab Montag, 3. September, in der Tourist-Info in der Rathauspassage, = (0 91 81) 25 51 25, erhältlich.