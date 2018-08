Seniorin erlitt Kopfverletzung in Parsberger Pflegeheim

Pfleger entdeckten die 87-Jährige am Freitagmorgen schwer verletzt in ihrem Bett - vor 45 Minuten

PARSBERG - Am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr haben Pflegekräfte eine 87-Jährige mit schweren Verletzungen am Kopf gefunden. Die Frau lag in ihrem Bett in einer Parsberger Pflegeeinrichtung. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Pfleger alrmierten den Rettungsdienst. Der Gesundheitszustand der Seniorin wurde als kritisch eingestuft. Bislang ist unklar, ob die Verletzungen von einem Sturz kommen oder ein Fremdverschulden vorliegt.

Deshalb untersucht die Kriminalpolizei Regensburg den Vorfall, auch ein Rechtsmediziner aus Erlangen wurde hinzugezogen. Die Ermittlungen der Kripo daurn an.

