Sensation: Edelweiß-Schützen in der Bezirksoberliga

Einmaliger Erfolg in der Vereinsgeschichte der Röckersbühler SChützen - vor 49 Minuten

BERNGAU/RÖCKERSBÜHL - Die erste Mannschaft der Röckersbühler Edelweiß-Schützen hat zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Bezirksliga in etwas veränderter Besetzung nun den Sprung in die Bezirksoberliga geschafft.

Verena Distler, Markus Körner, Thomas März, Ramona März und Diana Bachmeier haben es in die Bezirksoberliga geschafft. Diese Sensation gelang einer Mannschaft des Schützenvereins zum ersten Mal in dessen 54-jähriger Vereinsgeschichte.

Nach dem Relegationswettkampf im Juni im Schützenhaus in Katzwang nahm das Team diese letzte Hürde mit Bravour. Mit einer sehr guten Mannschaftsleistung im ersten Durchgang mit 1516 Ringen und einer Steigerung im zweiten auf 1533 Ringe setzten sich die Röckersbühler schließlich deutlich gegen ihre Kontrahenten durch.

Besonders erwähnenswert sind die Bestleistungen von Markus Körner und Verena Distler mit jeweils 390 Ringen (Rundendurchschnitt von 1518 Ringen).