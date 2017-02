Seubersdorf: Skoda schleudert von der Straße

Drei Verletzte nach heftiger Kollision - Rettungshubschrauber vor Ort - vor 1 Stunde

SEUBERSDORF - Am Samstag kam es auf der Ortsverbindungsstraße von Krappenhofen in Richtung Seubersdorf zu einem Unfall mit drei Verletzten.

Die Polizei verständigte einen Rettungswagen. © oh



Ein 58-jähriger Mann in einem VW Caddy missachtete beim Überqueren der Staatsstraße 2251 die Vorfahrt eines 34-jährigen Skoda-Fahrers, der mit seinem Fahrzeug von Eichenhofen kommend in Richtung Kreisverkehr Seubersdorf unterwegs war.

Durch den heftigen Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde der Skoda von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich nach einer Kollision mit einem Verkehrszeichen im angrenzenden Straßengraben und blieb dort auf dem Dach liegen.

Der Skoda-Fahrer und seine 30-jährige Beifahrerin konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle drei an dem Unfall beteiligten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Sie sind nach derzeitigem Stand glücklicherweise nur leicht verletzt.



Am Unfallort waren ein Notarzt, zwei Rettungsfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Seubersdorf eingesetzt.

An den beteiligten Pkw sowie am Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.300 Euro



