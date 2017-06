"Seven"-Team dreht Musikvideo am Dillberg

Postbauer-Heng: Filmprojekt im Jugendtreff zum Thema Drogen - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Am Wochenende stand im Jugendtreff "Seven" in Postbauer-Heng ein Filmprojekt zum Thema Drogenprävention auf dem Programm. Die Jugendlichen Lea, Maik, Maria, Rob, Marco, Comerz, Pascal, Patrick, Nicole, Michi, Stefan und Simon haben sich intensiv mit dem Thema "Drogen" beschäftigt, einen Hip-Hop-Song geschrieben und einen Clip gedreht.

Klappe und los geht‘s: Unter anderem am Dillberg drehten Jugendliche aus Postbauer-Heng einen Videoclip mit Unterstützung des Bezirksjugendrings. © Foto: privat



Klappe und los geht‘s: Unter anderem am Dillberg drehten Jugendliche aus Postbauer-Heng einen Videoclip mit Unterstützung des Bezirksjugendrings. Foto: Foto: privat



Das Filmprojekt ist eine Kooperation von Bezirksjugendring (BJR) Oberpfalz, Kreisjugendring Neumarkt und "Seven" in Postbauer-Heng. Unterstützt wird es durch Technik und filmisches Know-How der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz. Beim Drehen und Schnitt bekamen die Jugendlichen Hilfe vom Medienreferenten des BJR, Volker Dietl.

Den Clip will die Gruppe zum Jugendfilmfestival Oberpfalz am 18. November einreichen. Hier winkt die Chance, den Jugendfilmpreis zu gewinnen und im Cineplex Neumarkt auf großer Kinoleinwand zu laufen.

Am Anfang stand die Theorie. So trafen sich die Jugendlichen im "Seven", um alles mit Dietl durchzusprechen und zu planen. Ein Drehbuch wurde geschrieben und der Song vorgestellt.

Dann wurde dann an verschiedenen Orten gedreht, unter anderem auf dem Dillberg und auch "bei einem Kumpel" in der Wohnung.

Jeder durfte mal die Kamera führen, und für den Song waren die beiden Rapper Comerz und Rob (Trichom92) verantwortlich.

In den nächsten drei Wochen werden die Jugendlichen noch selbständig weiteres Material drehen und schneiden. Der BJR Oberpfalz stellt dafür Kamera, Schneideprogramm und Laptop leihweise zur Verfügung. Der Musikvideoclip der beiden Rapper Comerz und Rob wird demnächst zu sehen sein.

reh