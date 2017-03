Sex mit hilfloser Frau nach Neumarkter Altstadtfest bleibt ohne Folgen

NEUMARKT - Es war definitiv passiert in jener Juni-Nacht 2015 zwischen einem damals knapp 22 Jahre alten Mann und einer ein Jahr jüngeren Frau. Das bewies ein DNA-Abgleich mit den Spermaspuren. Doch inwieweit der Angeklagte dabei die Widerstandsunfähigkeit seines schwer betrunkenen Opfers ausgenutzt hatte, ließ sich nicht ganz klären.

So rangen sich Richter Rainer Würth und Staatsanwalt Bernd Seitz dazu durch, das Verfahren gegen den Azubi einzustellen, frei nach dem Motto "im Zweifel für den Angeklagten". Die junge Frau und ihre Eltern taten sich schwer, das zu akzeptieren. Ausschlaggebend für die Einstellung war die Beurteilung des forensisch-toxikologischen Gutachters Bernd Schwarze.

Es war die Nacht vom 13. auf 14. Juni 2015 und in Neumarkt war Altstadtfest. Der junge Mann, so jedenfalls seine Version vor Gericht, war mit Freunden unterwegs und will ordentlich gebechert haben. Dazu habe er zwei Joints geraucht. Er wisse noch, dass die heute 22-Jährige, die er schon länger, aber eher flüchtig kannte, ihm in einer Kneipe über den Weg gelaufen sei. Er könne sich vage an eine Knutscherei erinnern, dann aber lasse ihn sein Gedächtnis im Stich. Das sei zurück gekommen, als er sich zuhause übergeben hatte, wieder eingeschlafen war und dann später mit einem dicken Schädel aufgewacht sei.

Einen noch schlimmeren Blackout hatte die junge Frau. Sie wisse von der Nacht nur, dass sie am Bahnhof drei Halbe Bier getrunken, kurz an einer Bar vor der betreffenden Kneipe gestanden habe, um dann rein zu gehen und sich an der Theke ein weiteres Bier zu bestellen. Ab dem Zeitpunkt riss angeblich der Film. Zu sich gekommen sei sie erst, als die Polizei sie hilflos auf der Straße aufgriff und nachhause brachte. Dort muss sie gemerkt haben, dass in den dunklen Stunden etwas mit ihr passiert war, das sie bestimmt nicht gewollt habe.

Spuren sicher gestellt

Sie meldete den Verdacht der Polizei, die eine ärztliche Untersuchung anordnete. Die bestätigte Geschlechtsverkehr, Sperma-Proben wurden sicher gestellt. Die Nachforschungen der Polizei ergaben, dass sie mit dem heute 23-Jährigen in den frühen Morgenstunden gesehen worden war. Da jedoch die Justiz lange mit sich rang, ob dieser zur DNA-Probe aufgefordert werden dürfe, zog es sich fast zwei Jahre hin, bis es nun zur Gerichtsverhandlung kam.

Insgesamt wurden von Anklage und Verteidigung elf Zeugen aufgeboten, von denen aber nur drei aussagen mussten. Denn den wie immer gearteten Sex hatte niemand beobachtet.

Ein junger Mann war mit einer Bekannten auf dem Weg in die bewusste Kneipe, als die beiden in der Gießereistraße auf das andere Pärchen aufmerksam wurden. Ob die junge Frau auf dem Boden lag oder halb über einer Bank hing, ob sie ihre Hose schon auf Halbmast hatte oder weitgehend bekleidet war, konnten die Zeugen auch mit Verweis auf den lange zurück liegenden Vorfall nicht mehr genau sagen. Sie betonten jedoch beide, dass das Mädchen völlig neben der Spur gewesen sei, während der junge Mann lediglich einen angesäuselten Eindruck gemacht habe. Da er versprach, sich um die Betrunkene zu kümmern, gingen die beiden weiter.

Auf dem Rückweg lief ihnen der Angeklagte in Begleitung mehrerer Freunde über den Weg. Als sie ihn gefragt habe, wie es dem Mädchen gehe, um das er sich habe kümmern wollen, habe er nur gegrinst, erinnerte sich die Zeugin.

Der Gutachter rechnete von den 1,7 Promille, die am Morgen beim mutmaßlichen Opfer gemessen wurden, auf den möglichen Tatzeitraum zurück und befand, dass sie zwei bis drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben müsse. Dass sie auf die Zeugen einen völlig weg getretenen Eindruck machte, könne aber auch an einem gesunkenen Blutzuckerspiegel liegen. Das habe man in solchen Fällen öfter, wenn nur getrunken und nichts gegessen wurde. Allerdings kämen diese Ausfallerscheinungen wellenförmig. Das war wichtig bei der Frage, ob der junge Mann in dieser Nacht eingeschränkt schuldfähig gewesen sein könnte. Die Behauptungen, was seinen Alkohol- und Drogenkonsum in jener Nacht betrafen, ließen sich nicht widerlegen, doch die beiden Zeugenaussagen sprachen eigentlich dagegen. Dennoch sei es möglich, dass er die Widerstandsunfähigkeit der jungen Frau nicht realisiert hatte.

Zweifel am Vorsatz

Zwar nahmen ihm weder Richter noch Staatsanwalt wirklich ab, dass er von dem ganzen Vorfall nichts mehr wisse, aber das Gericht hatte Zweifel an der Nachweisbarkeit des Vorsatzes, eine hilflose Person zu missbrauchen. Es stellte das Verfahren nach Paragraf 153 Absatz II ein.

Das Urteil nach kurzer Beratung mit den Schöffinnen, dem Staatsanwalt und Verteidigerin Nicole Obert wurde nach dem Recht gefällt, das 2015 gültig war. Inzwischen wurde, so Staatsanwalt Bernd Seitz, das Sexualstrafrecht verschärft und auch das Ausnutzen beschränkter Widerstandsunfähigkeit unter Strafe gestellt. Danach wäre der junge Mann nicht so glimpflich davon gekommen.

CHRISTIAN BIERSACK