Sex mit Stieftochter: Urteil im Missbrauchs-Prozess vertagt

Gestern sagten am Landgericht zwei Polizisten aus — Mutter missachtete Hinweise - vor 10 Minuten

NEUMARKT/NÜRNBERG - Im Prozess gegen einen 46-jährigen Mann aus dem Landkreis Neumarkt, der seine Stieftochter jahrelang sexuell missbraucht haben soll, kam das Landgericht Nürnberg-Fürth am dritten Verhandlungstag zu keinem Urteil. Bis zur Fortsetzung am 3. Februar müssen die Richter nun entscheiden, ob sie die Beweisaufnahme schließen wollen oder noch nicht.

Am Tag drei der Verhandlung sagten gestern zwei Polizeibeamte – einer aus Neumarkt, einer aus Regensburg – als Zeugen aus. Sie waren mit der Ermittlung im Falle des sexuellen Missbrauchs betraut, der dem 46-Jährigen angelastet wird: Er soll sich seit 2011 immer wieder an seiner heute 19-jährigen Stieftochter vergriffen haben. 61 Fälle hat die Anklage gezählt (wir berichteten).

Ein Geständnis kam für den Angeklagten bisher nicht Frage. Er behauptet indessen, er habe mit der Jugendlichen eine einvernehmliche Liebesbeziehung gehabt.

Verteidigung nicht zufrieden

Für das Gericht ist es offenbar nicht einfach, wie die „Beziehung“ zwischen Stiefvater und Stieftochter rechtlich zu bewerten ist.

„Es muss sich jetzt überlegen, ob es noch Sachaufklärung leisten muss“, sagte Strafverteidiger Martin Gelbricht nach der Verhandlung. Seiner Meinung nach auf jeden Fall: Er hat einen neuen Beweisantrag gestellt. „Vielleicht werden ja einige Zeugen neu vernommen.“

Es könnte nicht nur das mutmaßliche Opfer treffen, sondern auch dessen Mutter, die am zweiten Prozesstag ausgesagt hatte. Sie gab Einblicke in das Familienleben, in dem es an Hinweisen auf die „Vorlieben“ des 46-Jährigen offenbar nicht mangelte. So bekam die Frau zum Beispiel mit, dass sich ihr Mann von ihrer Tochter ein Video von deren Intimbereich erbat.

Damals redete er sich damit heraus, dass er nur wissen wollte, wie die Mutter als junge Frau „untenrum“ ausgesehen habe. Auch kam zur Sprache, dass die Jugendliche schon 2011 ihren Stiefvater wegen sexuellen Missbrauchs anzeigte. Die Anzeige zog sie dann aber wieder zurück.

Nicolas Damm