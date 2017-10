Sexuelle Belästigung auf Schulweg war erfunden

Polizeiliche Ermittlungen ergaben: 13-Jährige hatte sich die Geschichte nur ausgedacht - vor 1 Stunde

SULZBACH-ROSENBERG - Eine 13-Jährige aus Sulzbach-Rosenberg hatte offenbar zu viel Phantasie. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz jetzt bekannt gibt, hatte sie die Belästigung durch zwei Männer auf dem Schulweg nur erfunden.

Symbolbild



Wie bereits am 22. September berichtet, gab die 13-Jährige an, von zwei Männern auf ihrem morgendlichen Schulweg festgehalten und berührt worden zu sein. Die Ermittlungen und vor allem die Vernehmung des Mädchens haben nun ergeben, dass sich die Geschichte so nicht zugetragen hat.



Am Morgen des 21. September sollen zwei Männer das Mädchen bei einer Fußgängerunterführung der B14 bei Sulzbach-Rosenberg auf ihrem Schulweg abgepasst, festgehalten und intim berührt haben, so das Mädchen bei ihrer ersten Aussage.



Bei den umfangreichen ersten Maßnahmen der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg konnten hierzu keine Feststellungen getroffen werden.



Die Kriminalpolizei Amberg hatte die Ermittlungen sofort übernommen und den Fall nun aufgeklärt. Nach den Ermittlungen und der Vernehmung der 13-Jährigen ist nun klar, dass der Vorfall so nicht passiert ist und der Phantasie des Mädchens entsprungen ist.



Mit strafrechtlichen Konsequenzen für das Vortäuschen einer Straftat hat das schuldunfähige Kind nicht zu rechnen.

