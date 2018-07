Sexuelle Nötigung einer Schülerin: Acht Monate mit Bewährung

45 Jahre alter Lehrer zahlt 2500 Euro Wiedergutmachung an das Opfer — Schöffengericht: Gewaltanwendung am "unteren Rand" der Skala

NEUMARKT - Wegen sexueller Nötigung mit Gewalt ist ein 45 Jahre alter Lehrer vor dem Neumarkter Schöffengericht zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf drei Jahre Bewährung verurteilt worden. Opfer war eine 17-jährige Schülerin der Schule, an der der Lehrer unterrichtet.

Justiz-Symbolbild. Foto: colourbox.de



Über die Details des Tatvorwurfes erfuhren Besucher der zunächst öffentlichen Hauptverhandlung und auch Medienvertreter allerdings nichts: Der Nebenklägervertreter Geedo Paprotta beantragte mit Erfolg gleich zu Beginn des Prozesses den Ausschluss der Öffentlichkeit. Dies galt ausdrücklich auch für Medienvertreter. Allein die Anklageschrift enthalte für seine Mandantin "hochnotpeinliche intime Details". Seine Mandantin leide weiter unter der Tat. Sie und mehrere mögliche Tatzeugen waren zu der Verhandlung gar nicht geladen. "Alle Beteiligten sind daran interessiert, eine Lösung zugunsten des Opfers zu finden", sagte Rechtsanwalt Paprotta am Rande der Verhandlung.

Angefasst und geküsst?

So kam dann selbst in der mündlichen Urteilsbegründung nicht zur Sprache, dass sich der 45-Jährige offenbar wegen eines Vorfalls im November 2017 in einer Privatwohnung in Neumarkt verantworten musste: Der alkoholisierte Lehrer soll laut Angaben der Staatsanwaltschaft die damals 17-Jährige bei einer Party "in sexueller Absicht angefasst und geküsst" haben. Schöffenrichter Rainer Würth verkündete schließlich nach der Wiederzulassung der Öffentlichkeit das Urteil: Der Lehrer wird zu acht Monaten Freiheitsentzug verurteilt, die für die Dauer von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. In das Urteil ist die "Einsicht" des Angeklagten eingeflossen: Nach Angaben des Richters hatte dieser sich zu einer Wiedergutmachungszahlung an das Opfer bereit erklärt. Das Schöffengericht setzte eine Geldauflage zugunsten der Geschädigten in Höhe von 2500 Euro fest. Außerdem muss der Angeklagte 1500 Euro an die Staatskasse zahlen.

In der kurzen Urteilsbegründung relativierte Schöffenrichter Würth die angeklagte "sexuelle Nötigung mit Gewalt": Die Intensität des "Eingriffs" bewege sich am unteren Rand. Ins Strafmaß ist offenbar eingeflossen, dass der Lehrer den Tatvorwurf eingeräumt und so der jungen Frau die "sehr belastende Beweisaufnahme" erspart habe. Das Gericht gestand dem 45-Jährigen auch verminderte Schuldfähigkeit zu, da er bei der sexuellen Nötigung erheblich alkoholisiert gewesen sei.

Richter Würth erwähnte in der Urteilsbegründung, dass der Angeklagte inzwischen mit Erfolg eine Therapie gegen den Alkoholmissbrauch durchlaufen habe.

Keine Wiederholungsgefahr

Allerdings lastete auf dem Täter auch das jugendliche Alter der Geschädigten — und dass er Lehrer ausgerechnet an der Neumarkter Schule ist, die die damals 17-Jährige besucht hat. Zudem konfrontierte der Richter den Angeklagten mit dem Umstand, dass die junge Frau nach wie vor einer psychischen Belastung als Folge der Tat ausgesetzt sei.

Für Richter Würth war es keine Frage, dass die Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, denn es gebe keinerlei Wiederholungsgefahr und der Mann habe die Anklagepunkte eingeräumt. Zudem falle die Sozialprognose positiv aus. Würth erinnerte daran, dass dem Beamten ja auch noch dienstrechtliche Konsequenzen drohen.

An Ort und Stelle wurde das Urteil des Neumarkter Schöffengerichts rechtskräftig: Verteidiger Harald Straßner, der Nebenklageanwalt Paprotta und Staatsanwalt Matthias Engelhardt verzichteten noch im Gerichtssaal auf Rechtsmittel gegen das Urteil.

WOLF-DIETRICH NAHR