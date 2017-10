SG Litzlohe/Pilsach konnte Kellerduell für sich entscheiden

Kreisklasse Ost: Wichtiger Sieg in Burgthann — Höhenberg spielte 1:1 in Pyrbaum - vor 34 Minuten

NEUMARKT - In der Kreisklasse Ost musste der Spitzenreiter SV Höhenberg seinen ersten Punktverlust hinnehmen. Beim TSV Pyrbaum kam die Mannschaft von der Höhe 111 nur zu einem 1:1.

Der Litzloher Florian Schmid scheitert hier am Burgthanner Keeper Sebastian Krug. Dessen Gegenüber markierte den Siegtreffer zum 2:1 für die SG. Foto: F.: Vogt



In der Kreisklasse Süd baute die DJK Göggelsbuch, die 2:0 gegen die SG Möning/Rohr gewann, ihre Führung aus, denn der erste Verfolger SC Pollanten erlitt beim TSV Mörsdorf eine 0:1-Schlappe.

Kreisklasse Ost: TSV Burgthann – SG Litzlohe/Pilsach 1:2 (1:1) — Für die SG waren es drei wichtige Punkte im Kellerduell. Michael Dimler brachte die Gäste in Führung (7.), Mitte der ersten Halbzeit gelang Tobias Zitzmann der Ausgleich (33.). Den Siegtreffer besorgte Gästetorwart Johannes Federl per Elfmeter (63.).

FC Holzheim II – 1. FC Schwand 1:0 (0:0) — In der ersten Hälfte hatten die Gäste mehr Spielanteile, doch nach der Pause kamen die Holzheimer besser ins Spiel und erzielten die Führung durch Patrick Dess (62.). In einer hektischen Schlussphase gab es weitere Chancen auf beiden Seiten, doch es fielen keine Treffer mehr.

FC Sindlbach – FSV Berngau 1:3 (0:0) — Es war eine Partie auf Augenhöhe, aber nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang dem FSV kurz nach dem Wiederanpfiff in Person von Johannes Lang (46.) und Matthias Rascher (48.) ein vorentscheidender Doppelschlag. Zwar kam Sindlbach durch Dominik Fügl noch einmal heran (52.), doch Fabian Möges machte den Sack für die Berngauer endgültig zu (78.). Die Gäste zeigten insgesamt eine abgezockte Leistung.

SV Lauterhofen – 1. FC Altdorf 1:0 (0:0) — Der Siegtreffer fiel erst in der Schlussphase und wurde durch einen Gästespieler per Eigentor erzielt (81.). Der SVL bleibt damit weiter in Schlagdistanz zum Tabellenführer aus Höhenberg.

FC Wendelstein II – DJK Berg 1:0 (1:0) — Beim Gastspiel bei der Wendelsteiner Zweiten hatten sich die Berger sicherlich mehr erhofft, doch gegen den Tabellenletzten mussten sie sich knapp geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte Tobias Thalmann bereits in der Anfangsphase der Begegnung (12.).

TSV Pyrbaum – SV Höhenberg 1:1 (0:0) — Das Remis geht unter dem Strich in Ordnung, denn die Spielanteile waren gleichmäßig verteilt. Nach einem Torwartfehler gingen die Gastgeber durch Bastian Mittermeier in Führung (55.). Kurz vor dem Abpfiff erzielte Tobias Kerschensteiner nach einem Eckball den Ausgleich für den Spitzenreiter (82.), der damit die erste Saisonniederlage abwenden konnte.

Kreisklasse Süd: SG Möning/Rohr – DJK Göggelsbuch 0:2 (0:1) — Gegen den Tabellenführer gab es für die Spielgemeinschaft nichts zu holen. Die DJK-Treffer erzielten Christian Haas (42.) und Andreas Häusler (79.).

SF Hofstetten – DJK Wallnsdorf 0:1 (0:1) — Mit drei Punkten im Gepäck traten die Wallnsdorfer die Heimreise aus Hofstetten an. Den Siegtreffer erzielte Philipp Haas (43.).

TSV Mörsdorf – SC Pollanten 1:0 (0:0) — Mit dem knappsten aller Siege behielten die Mörsdorfer die Oberhand über den SCP. Das einzige Tor des Spiels markierte erstChristoph Grad (89.).

DJK Weinsfeld – FB Reichertshofen 1:0 (1:0) — Bereits in der Anfangsphase schoss Wolfgang Meyer den siegbringenden Treffer (8.). Für das Kellerkind war es der erste Sieg der Saison.

Die weiteren Spiele: DJK Grafenberg – TV Eckersmühlen 0:2, DJK Herrnsberg – DJK Allersberg 2:3.

MARKUS PFALZER