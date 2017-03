Sicher, unbegrenzt und ohne Passwort surfen

Hotspots des BayernWLAN im Neumarkter Landratsamt freigeschaltet — Bereits 3200 Zugänge in Bayern - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Rund um das Neumarkter Landratsamt kann man nun kostenlos mit Smartphone, Tablet oder Laptop im Internet surfen. Möglich macht‘s das BayernWLAN.

Ab sofort kann man im Landratsamt mit dem Handy oder dem Tablet kostenlos im Internet surfen. Am Freitag wurde der BayerWLAN-Hotspot freigeschaltet. © Foto: Günter Distler



Ab sofort kann man im Landratsamt mit dem Handy oder dem Tablet kostenlos im Internet surfen. Am Freitag wurde der BayerWLAN-Hotspot freigeschaltet. Foto: Foto: Günter Distler



Die Reichweite der Zugangspunkte sind etwa 150 Meter. Was viele Pennäler enttäuschen wird: der Schulhof des Ostendorfer-Gymnasiums gehört nicht dazu. Der kostenfreie Internetzugang ist möglich im Foyer des Landratsamtes, im Wartebereich der Kfz-Stelle, in der Aula, in den Besprechungszimmern und im Büro des Landrats.

"Damit haben wir optimalste Bedingungen bei uns, was wichtig ist für eine Dienstleistungsbehörde", sagte Landrat Willibald Gailler. Dabei soll es nicht bleiben, weitere Hotspots im Kreis sind fest vorgesehen.

BayernWLAN ist die zweite Säule der Digitalisierungsoffensive des Freistaats. Denn wie beim Breitbandausbau funktioniert die Versorgung der städtischen Ballungsräume durch die Telekommunikationsunternehmen ohne Probleme.

Staat schiebt an

Doch in den ländlichen Gemeinden muss der Staat anschieben, damit eine erschwingliche Versorgung zustande kommt, sagte Finanz- und Heimatstaatssekretär Albert Füracker bei der Freischaltung der neuen Hotspots. "Bayern wird das erste Bundesland mit einem eigenen WLAN-Netz", so Füracker.

BayernWLAN ist für jedermann offen und kostenfrei. Es sind keine Passwörter und keine Anmeldedaten erforderlich, eine Registrierung ist nicht nötig. Der Jugendschutz ist durch Filter garantiert. Partner des Freistaats ist Vodafone. Das Unternehmen übernimmt auch die sogenannte "Störerhaftung", falls Nutzer des Hotspots etwa illegale Inhalte herunterladen. Bis 2020 wolle man das kostenfreie BayernWLAN mit 20 000 Hotspots aufrüsten. Ausgestattet werden insbesondere Kommunen, Hochschulen, Behörden und Tourismusziele.

Im öffentlichen Nahverkehr sollen Pilotprojekte starten. So wird in den Osterferien die Buslinie Neumarkt - Kastl - Amberg mit WLAN ausgestattet. Seit Start der Initiative Anfang 2015 wurden bereits mehr als 3200 Zugangspunkte realisiert. An über 1000 kommunalen Standorten befindet sich das BayernWLAN bereits in der Umsetzung.

hoe