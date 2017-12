Siebenjähriger lief in Postbauer-Heng direkt vor ein Auto

Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremssen und erfasste den dunkel gekleideten Buben - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Ein Siebenjähriger ist in Postbauer-Heng unvermittelt auf die Nürnberger Straße gelaufen. Eine Autofahrerin aus Freystadt konnte nicht mehr bremsen. Ihr Pkw stieß mit dem Jungen zusammen.

Mehrere Kinder waren in Postbauer-Heng in der Nürnberger Straße am Gehweg unterwegs. Einer davon war der Siebenjährige.

An der Einmündung zur Pyrbaumer Straße lief er unvermittelt auf die Fahrbahn - und einer 43-jährigen Freystädterin direkt vors Auto. Die Frau, die von der B 8 kam, erfasste den dunkel gekleideten Jungen.

Er hatte jedoch einen großen Schutzengel: "Dem ersten Anschein nach überstand er den Unfall nur leicht verletzt", teilte die Polizei mit. Der Bub kam ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

