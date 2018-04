Siedler-Chef Holzinger ruft zum Mitmachen auf

Vorsitzender des TSV Wolfstein kündigte Rücktritt an - vor 31 Minuten

NEUMARKT/WOLFSTEIN - Auf ein "sehr bewegtes Jahr", so Vorsitzender Ludwig Holzinger, hat der TSV Wolfstein auf seiner Hauptversammlung zurück geblickt. Auf der Habenseite standen zahlreiche sportliche Erfolge und Investitionen. Jedoch beklagte Holzinger auch nachlassendes Engagement.

Beim TSV Wolfstein wurden zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue geehrt. © Foto: Martin Herbaty



Beim TSV Wolfstein wurden zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue geehrt. Foto: Foto: Martin Herbaty



Zur Entlastung der Platzwarte und für einen geringeren Wasserverbrauch hat der TSV auch seinen B-Platz mit einer Beregnungsanlage ausgestattet. Außerdem wurden die Kabinen des B-Platzes erneuert. Die Beregnungsanlage war mit rund 25 000 Euro die größte Investition im vergangenen Jahr. Zweitgrößter Ausgabeposten waren mit rund 12 000 Euro nötige Reparaturen an den Vereinsanlagen.

Ludwig Holzinger dankte in diesem Zusammenhang den Mitgliedern vor allem aus der Vorstandschaft, die sich beim Bau der neuen Anlagen engagiert hatten. Im Gegenzug nahm er die übrigen Mitglieder ins Gebet: Er sei "ein kleines bisschen verärgert", dass die Vorstandschaft, die ohnehin schon viel Verantwortung übernommen habe, auch 85 Prozent des Arbeitsdienstes leiste, während viele Mitglieder durch Abwesenheit glänzten. "Verein kommt von vereint und nicht von getrennt." Die nächsten Gelegenheiten zum Mitmachen ergeben sich beim "Ramadama" auf den Vereinsanlagen und bei der Renovierung und Überdachung der Container am C-Platz.

Ludwig Holzinger kündigte seinen baldigen Rückzug von der Vereinsspitze an: Aufgrund beruflicher Verpflichtungen sei er momentan maximal zehn Tage im Monat in Neumarkt und zudem privat stark eingespannt. Er hoffe allerdings, dass der TSV problemlos einen Nachfolger findet: "Dieser Verein ist es wert, dass ihm einer mehr Zeit widmet, als ich es gerade kann."

Die Versammlung beschloss eine Änderung der Mitgliedsbeiträge, die den Hauptverein und die einzelnen Abteilungen erfasst: Bislang fielen Jugendliche aus dem Familienbeitrag heraus, sobald sie volljährig wurden. Künftig müssen sie den regulären Beitrag erst im Folgejahr nach ihrem 18. Geburtstag entrichten.

Ella Neve im Bayernkader

In der Badminton-Abteilung konnte sich die erste Mannschaft trotz häufigen Verletzungspechs im Mittelfeld der Bezirksoberliga behaupten. Die zweite Mannschaft absolvierte nach ihrem überraschenden Aufstieg in die Bezirksliga ein sehr schwieriges Jahr als krasser Außenseiter. Aushängeschild der Abteilung sind die Schüler und hier besonders die zwölfjährige Ella Neve, die mittlerweile im Bayernkader spielt.

Seit ihrer Gründung 1971 ist die Damengymnastik eine der beständigsten Abteilungen des TSV. Die 52 Mitglieder trainieren in zwei Gruppen.

Bei den Fußballdamen beendete die erste Mannschaft die Saison 2016/17 auf dem 1. Platz und stieg in die Bezirksliga auf. Durch den Verlust vieler Spielerinnen tritt die Abteilung in der aktuellen Hinrunde nur noch mit einer Mannschaft an und befindet sich im Abstiegskampf – "wir kratzen ganz unten in der Bezirksliga herum", so Abteilungsleiterin Beate Presl.

"Jammern auf hohem Niveau" war der "sehr positive" Rückblick der Fußball-Herren, so Abteilungsleiter Stefan Lettenbauer. Von den 60 Mitgliedern sind 45 Aktive. Um die Zukunft ist Lettenbauer nicht bange: Die Trainer haben alle verlängert und bekommen Zuwachs. Außerdem stellen die Herren eine dritte Mannschaft auf, schon weil nächstes Jahr 14 Neuzugänge aus der Jugend nachrücken. Die neue Mannschaft bietet zudem Mitgliedern Spielmöglichkeiten, die aus beruflichen Gründen erst später trainieren können.

Probleme gibt es dagegen bei der Fußball-Jugend. Die Jugendabteilung hat zwar extremen Zulauf, steht aber momentan ohne Führung da. Die Vorsitzenden hatten ihren Rückzug zwar frühzeitig angekündigt, doch auch bei Abteilungsversammlung vor kurzem fanden sich keine Nachfolger.

Die 114 Mitglieder der Tennisabteilung haben sich in der vergangenen Saison gesellschaftlich stark engagiert. Über spürbaren Zuwachs auf inzwischen 40 Mitglieder freute sich die Dartsport-Abteilung. Die erste Mannschaft steht auf dem 1. Platz in der Verbandsliga. In der kommenden Saison will die Abteilung eine vierte Mannschaft an den Start schicken.

Trotz ihres relativ kurzen Bestehens hat die Laufabteilung bereits 53 Mitglieder. Bei den bayerischen Halbmarathon-Meisterschaften holte Steffi Bötz Bronze in ihrer Altersklasse und in der Mannschaftswertung. Beim BLSV-Läufercup belegte sie ebenso wie ihr Abteilungskollege Marco Benz Platz 1.

Nach dem Austritt des SV Pölling gehören derzeit 180 Spieler zur JFG. Davon kommt die Hälfte vom TSV Wolfstein, 30 Prozent vom SV Holzheim und 20 Prozent von der DJK. In der neuen Saison tritt die JFG mit jeweils einer Mannschaft in der A- und B-Jugend, zwei Mannschaften in der C-Jugend und vier in der D-Jugend an. Ein Problem ist auch bei der JFG die Besetzung der Ehrenämter und Trainerposten. Trotz seit Jahresbeginn laufenden Gesprächen sind immer noch einige Mannschaften ohne Trainer.

Der ewig beste Torjäger

Der TSV Wolfstein ehrte auch heuer wieder zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit. Bereits über 65 Jahre dabei sind Bernhard Lorek und Heinz Zielinski. Auf 64 Jahre Vereinszugehörigkeit bringen es Walburga Hamele und Walter Mann, auf 62 Jahre Richard Kohler und Werner Pätzold auf 61 Jahre. Seit 58 Jahren im TSV sind Albert Endres und Hans Lang, seit 57 Jahren Kurt Dimer und seit 55 Jahren Peter Herbert.

50 Jahre beim Verein feiert heuer Reiner Suchomel. Mit 756 Spielen und 413 Toren ist er auf Platz 1 der ewigen Torjägerliste und auf Platz 4 der ewigen Rangliste des TSV. Suchomel hat in der Altherren-Mannschaft nicht nur 311 Spiele absolviert und dabei 236 Tore geschossen, sondern die Mannschaft auch eine zeitlang trainiert. Neben dem Fußball betreibt er im TSV auch Tischtennis und Dartsport. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft bringen es Renate Gorski, Monika Gruber, Günther Lerzer und Gerhard und Magda Schäfer. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Rita Hengelein geehrt.

MARTIN HERBATY