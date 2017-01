Sieg für ASV-Kegler: Bayer bläst zur Aufholjagd

Kegeln, 2. Bundesliga: Neumarkt festigt im neuen Jahr den 2. Platz - 24.01.2017 19:32 Uhr

NEUMARKT - Zum 12. Spieltag in der 2. Bundesliga Süd/West haben die Kegler des ASV Neumarkt auch in Schretzheim ihre Farben hochgehalten und in einer hart umkämpften Partie mit 5:3 bei 3299:3265 Kegeln gewonnen.

Zeigte auf den harten Bahnen eine bärenstarke Vorstellung: Daniel Beier. Foto: Foto: privat



Entscheidend dabei waren Daniel Beier und Andreas Bayer, die auf der sehr schwer fallenden Bahnanlage mit 583 und 573 Holz die nötigen Zähler einfuhren.

Zum Start traten Stephan Drexler und Johannes Arnold für die Rot-Schwarzen an. Drexler dabei mit vielen Hochs, aber auch genauso vielen Tiefs. Letztlich hatte er aber mit 547 Kegeln und einem klaren 2:2/+41 wenig Mühe, sein Duell positiv zu gestalten.

Das Gegenteil bei Partner Arnold, der nach 0:2/-28 Rückstand von Tobias Kramer ersetzt wurde. Kramer leider auch nur mit einer guten Bahn und so mussten beide zusammen ihren Mannschaftspunkt mit mageren 517 Holz 1:3/-40 den Schwaben überlassen.

Somit war der Zwischenstand um die Mittelachse Sven Neuner und Daniel Beier bei einem 1:1/+1 sehr ausgeglichen. Neuner dabei ähnlich wie zuvor Drexler mit zwei tollen und zwei mäßigen Bahnen. Auf den letzten Würfen musste er mit gesamt 540 Kegeln bei 2:2/-6 eine Niederlage hinnehmen.

Beier daneben aber brannte nach einer schwachen Startbahn ein Feuerwerk ab. Drei starke Sätze schraubten sein Ergebnis auf die Tagesbestleistung von 583 Kegel. Mit diesem Ergebnis bezwang er damit auch den stärksten Schretzheimer an diesem Tag mit 3:1/+17 Kegel und brachte den ASV Neumarkt vor der Schlusspaarung mit 2:2/+12 leicht in Führung.

Dominik Danzl und Andreas Bayer betraten die Anlage für den ASV und es entwickelte sich ein dramatisches Spiel. Danzl erwischte einen miserablen Start und auch ein starker zweiter Durchgang reichte nicht aus, um zu punkten und er lag zur Halbzeit mit 0:2/-22 zurück.

Bayers Duell lief sehr ausgeglichen mit einem 1:1/+-0 nach 60 Wurf – und somit hatten die Gastgeber knapp die Führung übernommen. Zu Beginn des dritten Satzes aber ein entscheidender Wendepunkt für die Partie, als Danzls Kontrahent verletzt die Bahn verlassen musste und der Neumarkter diese Bahn mit satten +44 Holz für sich entschied.

Und auch Bayer stellte mit einem 153:144-Satzgewinn die Weichen auf Sieg. Schretzheim witterte das mögliche Unentschieden und legte im Schlussdurchgang los wie die Feuerwehr.

Danzl musste sich diesen Durchlauf wieder abnehmen lassen und verlor trotz +6 Kegeln mit 1:3 Sätzen bei 539 Holz. Auch Bayer lag nach den Vollen bereits ein gutes Stück zurück, aber blies im Abräumen zur Aufholjagd. Vor allem überragende letzte zehn Wurf sicherten ihm am Ende mit tollen 573 Holz einen 3:1/+16 Sieg und ließ die Rot-Schwarzen über den ersten Auswärtserfolg im neuen Jahr jubeln.

