Silberne Stadtmedaille für "Mister Frühlingsfest"

Neumarkts OB überreichte dem Pöllinger Johann Paulus diese Auszeichnung — Seit 27 Jahren ehrenamtlich beim Volksfest dabei - vor 0 Minuten

NEUMARKT - Mit der silbernen Stadtmedaille hat der Stadtrat bei der Festsitzung im Foyer des Reitstadels Johann Paulus, Mister Frühlingsfest und Mister Volksfestumzug in einer Person, für seine Verdienste um die Kommune ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Oberbürgermeister Thomas Thumann.

Nach der Übergabe der silbernen Stadtmedaille trug sich Johann Paulus wie alle anderen Geehrten auch in das golden Buch der Stadt Neumarkt ein. © Foto: André de Geare



Wenn die Stadt jedes Jahr am Ende des Frühlings- und Volksfeste eine erfolgreiche Bilanz ziehen könne und alles bestens verlaufen sei, dann sei das das große Verdienst all derer, die in einem riesigen Räderwerk exzellent zusammen wirken. Johann Paulus sei einer aus diesem Räderwerk, der für Volksfest und Frühlingsfest längst unverzichtbar geworden sei.

Seit 27 Jahren, sagte Thumann, sei Paulus bereits ehrenamtlich beim Volksfest im Einsatz, wobei er zunächst als Mitglied der Bewertungskommission bei der Pferde- und Fohlenschau begonnen habe. Nach dem Ausscheiden von Gernot Schott habe er sich zunehmend um die Gestaltung des Programms bei der Pferdeschau gekümmert und seit 2002 außerdem die Leitung der Bewertungskommission übernommen.

Damit es eine Pferdeschau im Sinne einer Show wird, hole sich Hans Paulus bei anderen Pferdeveranstaltungen Anregungen und er halte Ausschau nach Attraktionen, um sie für Neumarkt zu gewinnen, sagte der OB.

Aber nicht nur im Rahmen der Pferdeschau sei Hans Paulus maßgeblich mit dabei: Er sei es auch beim Festzug. Seit dem Jahr 1992 sorge er für die Organisation der Pferde, der Oldtimer, der Kutschen und Festwägen mit, seit 1997 trage er dafür sogar die alleinige Verantwortung.

Das seien immerhin 21 Jahre federführende Verantwortung für diesen Bereich des Festzuges, eine riesige Leistung, wenn man sich vor Augen führe, sagte Thumann, dass alleine heuer 26 Festwägen mit insgesamt 77 Pferden bestückt werden mussten und auch noch zwölf Esel mit im Programm enthalten waren. Außerdem habe Paulus das Frühlingsfest auf neue Beine gestellt. 2003 war er der Ideengeber der Neumarkter Frühlingsfestausstellung. Dieses Zusatzprogramm sei damals mit der Land- und Forsttechnik, den Oldtimer-Traktoren, der Tierschau und dem Neumarkter Eselrennen aus der Taufe gehoben worden und habe das Frühlingsfest belebt und bereichert.

Damit habe Hans das Frühlingsfest aus dem Dornröschenschlaf früherer Jahre und Jahrzehnte wach geküsst, es habe sich inzwischen zu einem regelrechten zweiten kleinen Volksfest gemausert, das Besucher aller Altersstufen anziehe, sagte Thumann.

Paulus tue dies in seiner beruflichen Tätigkeit beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, er bringe sich bei der Kommune fürs Frühlings- und Volksfest ein und sei etwa als Kreisgeschäftsführer des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung Neumarkt e.V. aktiv und organisiere Veranstaltungen und Schulungen.

Aktiver Sänger

Paulus sei auch aktiver Sänger beim Gesangverein Pölling und schon seit 1992 im Vorstand tätig, seit 2010 sei er sogar erster Vorsitzender, sagte Thumann. Gleiches gelte für den Sängerkreis Oberpfälzer Jura, dessen Vorsitz er seit zwei Jahren innehabe, von 2010 bis 2015 sei er zweiter Vorsitzender gewesen.

Seit der Gründung des Heimat- und Kulturvereins Pölling sei er zweiter Vorsitzender und sei bei vielen großen Veranstaltungen im Stadtteil Pölling einer, der sich einbringe und oftmals auch die Hauptverantwortung für die Organisation mit übernehme. Zuletzt sei dies geschehen beim großen Jubiläum 950 Jahre Pölling, bei dem das Festwochenende von ihm mit gestaltet und vom Ablauf her bestens über die Bühne gebracht worden sei.

