Silvester in Neumarkt: Exhibitionist belästigt junge Frau

19-Jährige erstattet Anzeige gegen Unbekannten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Montagmorgen bemerkte eine 19-jährige Frau in Neumarkt in der Dr.-Eberle-Straße einen unbekannten Mann, der sich selbst unsittlich berührte.

Am 1. Januar, um etwa 3.25 Uhr, belästigte ein Exhibitionist eine junge Frau. Er stand in einer Hofeinfahrt in der Dr.-Eberle-Straße. Nachdem die Frau ihn direkt ansprach, entfernte er sich.

Der Mann ist laut Polizei etwa 25 bis 30 Jahre alt, trägt Vollbart, kurze, krause und blonde bis hellbraune Haare. Er trug eine hellblaue Daunenjacke mit silbernen Reflektorstreifen.

hoe