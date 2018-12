Silvester: Verbundfeuerwerke sind laut im Kommen

Pyrotechniker Dieter Koller aus Neumarkt verrät uns die knalligsten Trends - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Ab Freitag, 28. Dezember, kann sich der "Otto-Normal-Feuerwerker" im Handel wieder mit Raketen und Böllern für Silvester eindecken. Der Trend geht aber eindeutig zum Verbundfeuerwerk, sagt Pyrotechniker Dieter Koller von Koller Feuerwerk in Neumarkt.

Einmal anzünden, zwei Minuten genießen: Dieter Koller mit einem Verbundfeuerwerk. © Foto: Günter Distler



Herr Koller, was steckt in einem Verbundfeuerwerk und wodurch zeichnet es sich aus?

Dieter Koller: Das ist, wie der Name schon sagt, ein verbundenes Feuerwerk. In der Regel sind hier mehrere Batterien auf eine Platte montiert und miteinander verbunden. Der große Vorteil ist, das Sie das Feuerwerk nur einmal zünden müssen und dann das Spektakel in aller Ruhe genießen können. Und gegenüber den Nachbarn macht es freilich auch Eindruck.

Und wie lange dauert das Spektakel?

Koller: Das kann bis zu zwei Minuten dauern. Ich habe zum Beispiel ein Verbundfeuerwerk mit 178 Schuss im Angebot. Da gibt es auch welche mit gefächerten Batterien, die die Raketen mit einem "Scheibenwischer-Effekt" in den Himmel schießen, wo dann die Bouquets immer ein Stück weiter aufgehen. Hier kommt dem Handel entgegen, dass das Sprengstoffgesetz gelockert wurde. Inzwischen dürfen Verbundfeuerwerke nun bis zu zwei Kilo Schwarzpulver enthalten, davor waren es maximal nur 500 Gramm. Eine Füllung bis an die Grenze des Erlaubten gibt es aber nur im Fachhandel.

Nur an den letzten drei Werktagen des Jahres dürfen Silvesterknaller verkauft werden. Es werden aber doch jetzt schon welche in den Supermärkten angeboten.

Koller: Das sind jugendfreie Feuerwerke wie Bodenkreisel, Sternwerfer oder Tischfeuerwerke. Die kann man das ganze Jahr über frei verkaufen, nur werden sie jetzt vor Silvester verstärkt angeboten.

