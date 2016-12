Skoda überschlägt sich im Straßengraben

Junge Frau kam bei Unfall zwischen Günching und Neumarkt glimpflich davon - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mehrfach überschlagen hat sich das Auto einer jungen Frau, die im Morgenverkehr östlich von Neumarkt von der Straße abkam.

Symbolbild Rettungswagen © oh



Bereits am Donnerstag gegen 8 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Skoda die Kreisstraße NM25 von Günching kommend in Richtung Neumarkt.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in den Straßengraben.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum zur ambulanten Behandlung gebracht. Am Skoda entstand Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro.



Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.