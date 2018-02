Skrupellose Betrüger nehmen Postbauer-Henger Seniorin aus

Minderwertige Teppiche als Pfand für tausende Euro - Am Ende Polizei alarmiert - vor 4 Stunden

POSTBAUER-HENG - Sie sind dreist und unverschämt: Unbekannte haben skrupellos eine Seniorin aus Postbauer-Heng um etliche tausend Euro erleichtert. Als sie noch einmal hinlangen wollten, gingen der Frau die Lichter auf und sie alarmierte die Polizei.

Symbolbild Teppich © dpa



Symbolbild Teppich Foto: dpa



Wer die Adresse Am Schauerholz in Postbauer-Heng kennt, der weiß, dass dort gegenüber einem Kindergarten vor allem ein Seniorenheim seinen Platz hat. Hier gingen die Gauner wohl auf Euro-Jagd.

Bereits am Freitag, 26. Januar 18, hatte die Frau gegen 10 Uhr bei einer ersten Geldforderung mehrere tausend Euro an einen gut 170 bis 180 Zentimeter großen, schlanken, dunkelhaarigen Mann übergeben. Im Gegenzug erhielt sie von ihm angeblich qualitativ hochwertige Teppiche als Pfand. Die sich bei einer Überprüfung schnell als minderwertig herausstellten.

Am Donnerstag, 1. Februar, meldete sich telefonisch ein Mann bei der Seniorin aus der Gemeinde Postbauer-Heng und bat sie, ihm 15.000 Euro für die Auslösung eines Teppichcontainers, der angeblich vom Zoll festgehalten wurde, zu übergeben. Zu diesem Zweck vereinbarte er mit ihr eine Geldübergabe am selben Tag. Doch die Frau war misstrauisch geworden und alarmierte die Polizei.

Zu einer weiteren Geldübergabe kam es nicht. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen.

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, der am Freitag, 26. Januar, am Vormittag im Bereich Postbauer-Heng, Am Schauerholz mit einer größeren karierten Tasche oder Tüte mit Teppichen unterwegs war, sollen sich bei der Polizeiinspektion Neumarkt, Telefon 09181/4885-0, melden

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

.

nn/wof