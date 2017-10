Slapstick inbegriffen

Musical "Ab in den Süden" begeisterte das Publikum im Neumarkter Reitstadel - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Ab in den Süden" hieß es im Reitstadel: Das Schlager-Musical nahm das Neumarkter Publikum mit auf einen "Flug ins musikalische Unterhaltungsparadies".

Bilderstrecke zum Thema Musical "Ab in den Süden" begeistert Neumarkt Die Rahmenhandlung des Schlager-Musicals „Ab in den Süden“ nimmt nach allen Verwicklungen ein harmonisches Ende – nicht ohne ein ganzes Feuerwerk an Hits und Gassenhauern in dem Neumarkter Reitstadel abzufeuern.



In einer rasanten Show mischte die Revue Melodien aus den vergangenen sieben Jahrzehnten Schlagergeschichte. Bei der Story hat Autor und Musical-Profi Espen Nowacki sich an den Schlagerfilmen der 50er- und 60er-Jahre orientiert. Die Irrungen und Wirrungen zwischen Ankunft am Urlaubsziel und glücklichem Ende sind alle da, aber so komprimiert, dass 50 Hits in die zwei Stunden passen, um die Story voranzutreiben.

Musikalisch ist für jeden etwas dabei. Das zeigte sich auch am Publikum, in dem alle Altersgruppen vertreten waren. Drei Paare machen im selben Hotel an der Riveria Urlaub und begegnen sich am Pool: Die resolute Resi (Jeanne-Marie Nigl) und ihr Michael (Espen Nowacki), verträumter Pantoffelheld und Mathelehrer. Sein Schüler Thorben (Dominic Niedenzu) mit Freundin Marina (Johanna Wypich), und schließlich Anita (Dalma Viczina) und ihr schnöseliger Johnny (Fabian Böhle), Schickeria-Wirt, Schürzen- und Promijäger.

