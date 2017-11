"Smasher" ziehen Tickets für Bayerische

Badminton-Spieler von S&D Neumarkt haben sich für Einzelmeisterschaften qualifiziert - vor 37 Minuten

NEUMARKT - Bei den Bezirksmeisterschaften für Schüler und Jugendliche war "Smash & Drive Neumarkt" (BSDN) mit vier Nachwuchsspielern vertreten. Am Ende sicherten sich alle Neumarkter Spieler top Plätze und werden bei den bayerischen Meisterschaften am übernächsten Wochenende in Lauf vertreten sein.

Hinten: Tobias Niebler, vorne, von links: Luis Jäger, Lisa Niebler und Alex Jäger. © Foto: S&D Neumarkt



In der Altersklasse U13 erreichten die Zwillinge Alex und Luis Jäger im Jungendoppel nach einem spannenden Halbfinale (19:21/22:20/21:16) das Endspiel, wo sie sich dann geschlagen geben mussten.

In einer starken Einzel-Konkurrenz zeigten beide eine tolle Leistung, in der Luis am Ende sogar den 4. Platz belegte.

Lisa Niebler spielte sich mit ihrer Freystädter Partnerin Emily Männel bis ins U13-Doppelfinale, das die beiden am Ende knapp im Entscheidungssatz gewinnen konnten (21:18/15:21/19:21). Im Einzel und im Mixed belegte Lisa jeweils Platz vier.

Der Neumarkter Tobias Niebler und sein Partner Johannes Lautner aus Obernzell bestätigten im U15-Doppel ihre Favoritenrolle und wurden ohne Satzverlust Bezirksmeister.

Im Einzel erreichte Tobias Platz drei; im Mixed mit Greta Neve vom TSV Wolfstein Platz vier.

