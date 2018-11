So kann man mitmachen bei der Sicherheitswacht

Polizeiinspektion Neumarkt lädt zu Info-Abend am Montag - vor 1 Stunde

Die Sicherheitswacht in Neumarkt existiert seit 21 Jahren und hat nichts mit den rechten Bürgerwehren zu tun, wie es sie aktuell beispielsweise in Nürnberg gibt. Stattdessen sind die Sicherheitswachten an die jeweiligen Polizeidienststellen in Bayern angedockt.

Freiwillige können sich aktuell dafür bewerben. Denn Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat angekündigt, die Zahl der Sicherheitswacht-Angehörigen bis 2020 bayernweit auf 1500 aufzustocken – für ein stärkeres Sicherheitsgefühl, so der Minister.

In Neumarkt soll die Zahl der Ehrenamtlichen von sechs auf zehn steigen. Vor dem ersten Einsatz erhalten sie eine 40-stündige Ausbildung in Theorie und Praxis: Was darf ich und was nicht? Wie entschärfe ich Situationen allein durch meine Sprache? Und wie wehre ich mich? Dies sind nur einige der Fragestellungen. Alle vier Monate gibt es Auffrischungsabende.

Als Aufwandsentschädigung erhalten die Freiwilligen acht Euro pro Stunde. Neben einem dicken Fell sind sprachliche Versiertheit und Freude am Umgang mit Menschen sowie an der Bewegung gefragt.

Die Schichten teilen sich die Ehrenamtlichen selbst ein. Die Strecken variieren. Im Sommer schwingen sie sich auch aufs Fahrrad, um die Randgebiete mit zu kontrollieren. Im Winter übernehmen das die Streifenwagen der Polizei.

Wer sich für das Ehrenamt interessiert, mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt ist, kann unverbindlich zum Info-Abend am Montag, 26. November, um 19 Uhr bei der Polizeiinspektion Neumarkt, Woffenbacher Straße 5, kommen. Dort gibt es auch den für die Bewerbung nötigen Fragebogen.

aha