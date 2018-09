So war der erste Schultag in der Bräugasse

Grundschule begrüßt ihre neuen Schülerinnen und Schüler - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Für viele Jungen und Mädchen war der Dienstag ein sehr aufregender Tag - ihr erster Schultag. In der Grundschule an der Bräugasse fanden sie sich mit Schultüten, neuen Rucksäcken und reichlich Aufregung im Gepäck ein und wurden herzlich begrüßt.

"Die Schule ist wie ein großes Abenteuer", sagt Schulleiterin Tanja Kölbel zu den Erstklässlern und ihren Familien, die alle am Dienstagmorgen in der Turnhalle der Grundschule an der Bräugasse zusammen kamen, um den ersten Schultag zu feiern.

Auch Bürgermeister Albert Löhner und Stadtrat Rudi Bayerl waren gekommen, um die Schülerinnen und Schüler an ihrem großen Tag zu begrüßen. "Ich bin zwar kein Pädagoge", sagte Löhner, "aber eins weiß ich: Mit Freude lernt es sich leicht." Und die wünschten allen Versammelten den Schülerinnen und Schülern.

Bilderstrecke zum Thema Der erste Schultag in der Grundschule an der Bräugasse Die Sommerferien sind vorbei, am Dienstagmorgen läuteten wieder die Schulglocken. Für viele Jungen und Mädchen in der Grundschule an der Bräugasse zum allerersten Mal - denn sie erlebten ihren ersten Schultag.



mse