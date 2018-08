Viele Fund- und Abgabetiere warten im Tierheim an der Langen Gasse in Neumarkt auf ein neues Frauchen oder Herrchen.

Am Dienstag wurde bei Sondierungen in Regensburg unmittelbar an der Autobahn eine Fliegerbombe gefunden. Von 20 Uhr bis 20.45 Uhr war die A3 in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Bombe wurde in diesem Zeitraum erfolgreich entschärft.